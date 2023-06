221 euro in più sulle pensioni di queste categorie: chi riceverà questa sorpresa

221 euro in più sulle pensioni: queste categorie potranno ricevere questa sorpresa e proprio per questo motivo. I dettagli qui di seguito.

Sicuramente si tratta di un’ottima notizia per coloro che, molto presto, potranno beneficiare di questa cifra aggiuntiva alle pensioni, ma non tutti potranno usufruirne.Chi saranno quindi i fortunati?

221 euro in più sulle pensioni

Per il mese di luglio è previsto finalmente l’arrivo degli arretrati sulle pensioni, che corrisponderanno a un’aggiunta di 221 euro.

Un valido aiuto che, però, non risulterà accassibile a tutti i pensionati ma soltanto a determinate categorie.

Certamente in questo periodo caratterizzato da una pesante crisi economica, derivante dal carovita e dall’inflazione, un’aggiunta economica costituisce indubbiamente un enorme supporto per tanti cittadini. Cosa sappiamo su tale aiuto?

In base alle informazioni giunte fino a questo momento, si è a conoscenza del fatto che a partire dal mese di luglio dovrebbero giungere i tanto attesi aumenti, riguardanti le pensioni minime.

In questo caso si parla anche dell’aggiunta degli arretrati.

Successivamente vedremo tutte le informazioni, in maniera maggiormente dettagliata. Così da avere un quadro completo e chiaro di tutto ciò che sta per accadere a diversi pensionati.

221 euro in più sulle pensioni: soldi in aggiunta per questi pensionati

Ora sorge in modo spontaneo una domanda: quali pensionati?

Gli aumenti in questo caso riguarderanno gli under 75, ma anche gli over 75. Come detto però si parla anche dell’arrivo di somme arretrate che riguarderanno il mese di gennaio fino a quello di giugno, ma non sarà per tutti.

Solo i pensionati che hanno percepito 2.500 euro lordi di pensione nell’anno 2022 potranno riceverli.

Questi pensionati, dunque, potranno percepire nell’anno in corso 2023 e l’anno prossimo 2024, rispettivamente la cifra di 2.655 e 2.672 euro e avranno diritto a ricevere in aggiunta 221 euro.

Si parla di una somma lorda, dato che questi 221 euro al netto andranno a equivalere alla somma di 137 euro.

Ecco quindi che chi potrà riceverla, dovrà tenere a mente quest’ultima cifra che rappresenta quella reale, poiché è netta.

Altri dettagli a tal proposito

A questo punto bisognerà prestare molta attenzione ai cambiamenti previsti per il mese di luglio.

Un mese questo che porterà, ad alcuni, delle ottime novità e aiuti economici reali: il tutto sarò possibile grazie alla Manovra 2023, che ha lo scopo di ridurre quello che è l’impatto degli aumenti e dell’inflazione che sicuramente si è fatta sentire.

Inflazione che ha messo in ginocchio davvero tanti pensionati che non sempre riescono a far fronte alle loro spese quotidiane, ma finalmente per alcuni di loro potrebbe aprirsi un piccolo spiraglio di luce.