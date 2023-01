-2 punti dalla patente se ti beccano con questo in auto: occhi aperti

Ci sono fino a -2 punti dalla patente se vieni fermato ad un posto di blocco e ti beccano in questo modo: meglio non tenerlo in auto.

Il Codice della Strada detta regole che devono essere rispettate, per questo motivo ad un posto di blocco si potrebbe avere una amara sorpresa. Nel momento in cui gli agenti notano che le legge non viene rispettata vengono applicate sanzioni molto alte, vengono tolti i punti dalla patente e nei casi estremi ci si ritrova anche con la sospensione della stessa. In questo caso specifico i punti in meno sono due e la sanzione non è di certo da sottovalutare.

Codice della strada: aggirare la legge è reato

I furbetti del Codice della Strada ci sono sempre e cercano di fare qualcosa che potrebbe mettere in pericolo non solo la loro vita, ma anche quella degli altri automobilisti. È una questione di seguire tutte le leggi che sono state studiate ad hoc non solo per una viabilità sicura ma anche per permettere una gestione delle strade ottimale.

A fronte di questo vengono applicate sanzioni salate e procedimenti che portano anche al fermo del mezzo, con sospensione della patente. Una delle tecniche che vengono maggiormente adottate dagli automobilisti è quello di non pagare il casello autostradale passando dal Telepass, senza averlo a bordo. Un metodo rischioso che serve solo per risparmiare pochi euro, mettendo in difficoltà tutti gli automobilisti e non solo.

Oltre alla questione del risparmio, cosa accade se la sbarra si chiude di colpo? Se l’auto davanti inchiodasse per qualche emergenza? O se mai si dovesse spegnere il motore per un cambio di marcia azzardato?

-2 punti dalla patente per chi ha questo a bordo

Andando nel dettaglio sono stati scoperti numerosi automobilisti che cercano di imbrogliare il sistema, usando la classica tessera Viacard. Le autorità competenti hanno ricevuto moltissime segnalazioni in tutta Italia con un caso eclatante in Lombardia: alcuni inserivano la tessera una Viacard scaduta superando ugualmente il casello, senza pagare.

Quando non c’è l’operatore preposto, si può chiedere di passare ugualmente facendo finta che la Viacard abbia un problema o sia appena scaduta. In questo modo si riceve uno scontrino e si hanno sino a 15 giorni di tempo per pagare il dovuto. Ovviamente, se questo non avviene gli agenti applicano una multa che arriva sino a 338 euro a seconda della gravità della situazione. Non solo perché ci sono anche -2 punti dalla patente che vengono tolti nell’immediato.

Chi cerca di fare una furbata al casello autostradale rischia molto, perché il soggetto non verrà visto come qualcuno in difficoltà ma come un truffatore. I reati di truffa in Italia sono puniti severamente con multe che superano i 1.000 euro e con tre anni di reclusione.