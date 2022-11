2 euro, questi valgono fino a 2.000€: potresti averli in tasca e non saperlo

Moneta da 2 euro: questi esemplari valgono 2000 euro, Potresti averle in tasca e non saperlo. Ecco quali sono.

Gli appassionati di numismatica e di monete rare e prezioso sono sempre alla ricerca di conio unico e di valore. C’è una moneta da due euro che ha un valore pari a duemila euro. potresti averli in tasta e non saperlo. Ecco di quale moneta da due euro stiamo parlando. Per essere di valore una moneta devono esserci pochi esemplari in circolazione, si pensi alle monete prova. Inoltre, è importante che presenti qualche errore di conio tale da renderla unica e che si trovi in uno stato di buona conservazione. anche la moneta da due euro può non valere due euro.

Tutti i paesi dell’Eurozona, inclusi i Principati di Andorra, la Città del Vaticano ed il Principato di Monaco, sono autorizzati dalla BCE ad emettere conio celebrativo per celebrare qualche ricorrenza durante l’anno. Il fronte rimane sempre lo stesso, mentre è il retro a subire cambiamenti e riporta il momento celebrativo scelto da ogni paese dell’UE. Il valore di queste monete commemorative è salito vertiginosamente ed in alcuni casi è arrivato a duemila euro. Una bella cifra per chi è alla ricerca di conio prezioso, unico e di valore. Per fare una stima di queste monete è necessario rivolgersi agli esperti di numismatica. Un sito specializzato in numismatica è il portale Flooxer Now, che ha selezionato le edizioni limitate di maggiore pregio e valore.

Quando una moneta è di valore?

Il valore delle monete varia a seconda della rarità del pezzo, del numero di conio emesso sul mercato e dello stato di conservazione. meno pezzi ci sono in circolazione e più il valore della moneta salirà. Molto apprezzate sono le monete commemorative e quelle ben conservate (in fior di conio).

Moneta da 2 euro che 2000 euro: potresti averla tu!

Ci sono diverse monete da due euro che sono di grande valore, tra queste c’è quella coniata diciotto anni fa da San Marino. Si tratta di oltre centomila pezzi in commemorazione di Borghesi, celebre numismatico. Il loro valore è pari a 200 euro.

In occasione della ventesima Giornata Mondiale della Gioventù nel 2005 la città del Vaticano ha coniato la sua moneta da due euro con una tiratura di centomila unità. Il valore di questa moneta commemorativa da due euro è pari a trecento euro.

Nel 2007 il Principato di Monaco ha coniato 20.000 pezzi della moneta da 2 euro per celebrare e ricordare i 25 anni dalla scomparsa della Principessa Grace Kelly. Questa moneta ha un valore che supera i duemila euro.

Tutti gli Stati dell’Eurozona hanno coniato la loro moneta da due euro per celebrare i cinquanta anni dal Trattato di Roma. Il suo valore è di circa cinquanta euro.