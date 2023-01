2 bimbi in arrivo a Monaco, scoop: il lieto annuncio allegra i sudditi

Nel Principato di Monaco sono in arrivo due bambini. Ecco l’annuncio che rallegra tutto il popolo monegasco.

Il Principato di Monaco ha una monarchia la cui famiglia è stata negli ultimi mesi sulla bocca di tutti per via di un episodio che ha coinvolto la principessa Charlene, moglie del Principe Alberto II.

La donna, ex nuotatrice che ha rappresentato il suo paese, il Sud Africa ad alcune olimpiadi, è stata ricoverata negli scorsi mesi per molto tempo in una clinica privata senza ricevere visite.

Principato di Monaco: il lieto annuncio che rallegra tutti i sudditi

Il motivo, sarebbe legato ad una infezione che avrebbe contratto durante un viaggio nel suo paese natale e che l’avrebbe debilitata a tal punto da non poter essere presente agli eventi di corte.

Le sue condizioni di salute, si erano fatte preoccupanti e per questo motivo si era deciso di tenerla lontano dal Principato e da Palazzo Grimaldi in modo che potesse recuperare le forze grazie alle cure adeguate.

Questo però ha fatto sospettare alcuni sudditi che dopo aver letto alcune indiscrezioni, hanno cominciato a credere a quello che dicevano i giornali, ossia che il motivo era del tutto diverso da quello dichiarato.

Secondo alcuni tabloid, la principessa era stata chiusa all’interno di questa clinica, non per via dell’infezione contratta ma per via di un’operazione di chirurgia al viso, fatta a Dubai che non era finita nel migliore dei modi.

Per questo, si era deciso di non farla vedere in pubblico in quanto aveva il viso completamente stravolto e si stava sottoponendo a sedute di ricostruzione facciale per farlo tornare come prima.

Questa tesi è stata sostenuta anche dal fatto che la donna si era fatta notare, durante le sue visite a Monaco, con una mascherina, come a voler coprire il viso e non solo per evitare contagi di Covid-19.

Le indiscrezioni della famiglia reale monegasca

Una volta guarita, la principessa Charlene, ha voluto dire la sua e si è espressa contrariata da ciò che i giornali avevano detto riguardo il suo stato di salute e anche della presunta crisi matrimoniale con Alberto.

La principessa, infatti, ha ripreso le sue attività al fianco di suo marito e dei suoi figli e ha preso parte a molti eventi tra cui il decimo anniversario della sua fondazione e un evento natalizio.

In queste occasioni, ha indossato degli abiti molto larghi che hanno fatto pensare che la donna possa essere in attesa del suo terzo figlio, dopo i gemelli Jacques e Gabriella avuti nove anni fa.

Secondo alcune fonti, la donna, durante la visita a Papa Francesco avrebbe chiesto al Pontefice e Sovrano del Vaticano di benedire la sua gravidanza così come aveva fatto con Papa Benedetto XVI.

Ma non è tutto, perché Charlene potrebbe condividere la gravidanza con una sua parente. Stiamo parlando di Charlotte Casiraghi che pare abbia annunciato in un evento privato l’arrivo di un nuovo pargoletto.

La donna, figlia di Carolina di Monaco, sarebbe secondo alcune riviste, in attesa di un figlio da parte di Dimitri Rassam, suo attuale marito.