10 piante che fioriscono solo di notte: il tuo giardino diventerà un posto magico

Ci sono 10 piante che tendono a fiorire soltanto di notte. Ecco quali sono e come fare per rendere il proprio giardino un posto magico.

Nelle nostre case e nei nostri giardini, da sempre, ci sono tantissime piante e tantissimi fiori, ma non sempre tutti questi tendono a mostrare la loro bellezza alla luce del sole e ci sono alcune che preferiscono la notte.

Sebbene i fiori sono stupendi da vedere con il sole, alcuni di questi diventano magici con il calare della luce per via di alcune caratteristiche che hanno sviluppato e rendono il nostro giardino da favola.

Piante: ecco quelle che rendono il nostro giardino magico in quanto sbocciano di notte

Evolvendo, queste specie di piante hanno favorito il momento della giornata dove il sole cala per far si che la loro impollinazione avvenga senza distrazioni e favorendo la loro apertura a insetti come mosconi e falene.

Per questo, alcuni insetti impollinatori, li trovano attraenti e la fecondazione avviene in maniera più rapida rispetto ad altri fiori in quanto di notte sono poche le specie presenti nei giardini.

Tra queste, ci sono 10 piante che sono tra le più belle e conosciute e che tendono a far vedere i loro colori specie nelle ore notturne e tutti quanti noi possiamo averle nel nostro giardino.

Le specie più famose

La prima è la Bella di Notte, che è molto famosa per via del fatto di avere dei petali che tendono a diventare fluorescenti al buio e vanno dal rosa al viola attraendo tramite questa fluorescenza gli insetti.

Il loro profumo è molto caratteristico ed è completamente diverso da quello della seconda pianta cioè della Brugmansia che invece emana un odore agrumato e si presenta con fiori gialli a forma di campana e penduli.

La terza specie è l’Ipomea alba, conosciuto anche come Fiore della Luna. Questo fiore tende a fiorire di notte e si tratta di una campanella con delle corolle molto grande e bianche che emanano un profumo caratteristico solo nelle ore della sera.

Un profumo intenso è emanato anche dalla Nicotania, e i fiori tendono ad aprirsi di sera per non essere danneggiati dal calore del sole, e comunemente questa pianta è conosciuta anche come tabacco ornamentale.

Una delle piante più famose è il Gelsomino notturno, noto per il fatto di essere percepito tramite l’olfatto da lunghe distanze anche per via di una folata di vento e si caratterizza per i fiori piccoli e verde-biancastri che di notte possono sembrare azzurri.

Altra pianta famosissima è la Madre della Notte, originaria degli U.S.A. ha dei fiori molto grandi che emanano un profumo particolare specie nelle notti d’estate come anche la Primula di Sera che si schiude al tramonto e nel buio appare quasi fluorescente. Ha un profumo delicato e delle corolle abbondanti e gialle.

Tra le piante notturne ci sono anche delle varietà di piante grasse come il Cereus e il Selenicerius che hanno come particolarità quella di far fiorire fiori che non durano più di 36 ore.

Tra le altre piante che tendono a far fiorire i loro fiori di notte c’è anche il Cappero e alcune specie di Ninfee che preferiscono fiorire durante le ore notturne. Tutte queste piante hanno difficoltà a crescere col freddo e quindi è utile ripararle con della paglia o con del tessuto durante i periodi invernali.