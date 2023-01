10 lire, queste valgono 4.500 euro: controlla se le conservi ancora in casa

Cerca bene nel tuo salvadanaio: potresti trovare 10 lire preziose che, se tenute in un certo modo, possono valerti 4500 euro. Vediamone i dettagli.

Non è raro che vecchie monete possano fruttare diversi soldi. E’ il caso delle 10 lire che stiamo per descriverti di seguito.

Che nostalgia le 10 lire

La lira è stata una moneta molto importante per la storia italiana. Basti pensare che è stata l’unica moneta valida nel nostro paese per due secoli. Le nuove generazioni non la conoscono poiché sono nate già con l’euro. Non è escluso, però, che si conservino ancora, in vecchi salvadanai le monete di un tempo. In alcuni casi, si potrebbero trovare persino le monete appese ed esposte in qualche quadro o cornice a casa di qualche nonno oppure avo. C’era un periodo in cui andava di moda incorniciare le monete, ad esempio, formando delle figure particolari, come i grappoli d’uva.

Non solo le monete più recenti come, ad esempio, le monete da 1000 lire ma anche quelle che erano in uso molto tempo fa e poi furono tolte di mezzo come quelle da 5 e 10 lire. Proprio queste ultime, se conservate da qualche parte, potrebbero valere una bella cifra. Vediamo di quale 10 lire si tratta e quanto potrebbe valere.

La moneta che potrebbe valere tanto

Le monete che potrebbero valerti fino a 4500 euro, sono le 10 lire Pegaso. La 10 lire è stata una moneta molto longeva anche se, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche. La più famosa è stata quella con la spiga che era stata coniata nella metà del 20esimo secolo.

Tra le 10 lire più importanti spicca la 10 lire Pegaso (venuta dopo la Spiga) a cui, spesso, viene fatto riferimento con il nome di Olivo. La moneta ha acquistato rapidamente valore poiché è stata sviluppata per pochi anni ovvero dal 1946 al 1950.

La moneta si chiama Pegaso poiché, il fantastico cavallo alato, è impresso su di essa. Ad accompagnarlo, la scritta Repubblica Italiana. Sull’altra faccia, invece, c’è un ramo di ulivo, su cui è impresso anche il valore nominale.

La 10 lire può valere tanto proprio per la sua rarità a patto che sia in ottimo stato. Il periodo in cui è stata coniata va dal 1946 al 1947. In quell’anno, la zecca ne coniò davvero molto poche rispetto agli anni che seguirono. Ciò lascia facilmente intuire come il valore di questa moneta possa essere elevato. La vendita può valere dai 100 euro a 700 euro, se la moneta è in Fior di Conio. Se la moneta, invece, è stata emessa nel 1947, allora gli esemplari furono soltanto 12 e il prezzo per una moneta da 10 lire Pegaso può arrivare a 800 euro. Il guadagno per chi la trova, però, può lievitare fino ad una cifra di 4500 euro. Vale la pena cercare nei propri salvadanai.