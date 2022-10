“1 milione di euro di danni”, cosa ha combinato Elenoire Ferruzzi: la rivelazione

Elenoire Ferruzzi ha confessato di aver avuto la richiesta di un milione di euro per risarcire i danni ad una nota società. Ecco di quale si tratta.

Uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimana è quello di Elenoire Ferruzzi, star del web che ha cominciato il suo percorso artistico nel programma di Maurizia Paradiso, Baciamo Stupido.

All’interno di questa trasmissione, la donna assieme alla conduttrice e altre ragazze transgender andava in giro per Milano ad importunare i passanti cercando di rubare loro un bacio.

Elenoire Ferruzzi e il risarcimento da un milione di euro

Dopo questa esperienza, la donna ha cominciato a lavorare per alcuni locali LGBTQ diventano una vera e propria icona per il popolo queer per poi spopolare sul web per via dei suoi video.

Infatti, la fama della donna la si vede proprio ad alcuni filmati pubblicati sul web dove ha mostrato di essere molti irriverente e fuori le righe, divertendo gli utenti dei social per via della sua ironia.

A seguito di questo successo, ha interpretato il ruolo della strega cattiva in un cortometraggio ispirato alla fiaba di Biancaneve ed ha avuto modo di avere un piccolo ruolo all’interno della pellicola, Amici come prima, con Massimo Boldi e Christian De Sica.

La Ferruzzi, a seguito del Covid-19 è stata intubata per molti mesi rimanendo in fin di vita a tal punto che i medici avevano avvisato i suoi famigliari di aspettarsi da un momento all’altro una brutta notizia.

Le cose, fortunatamente, però non sono andate così ed Elenoire si è salvata e ha potuto gradualmente recuperare le sue forze e tornare ad essere la Ferruzzi che tutti quanti hanno amato.

Però, negli ultimi giorni, la donna a seguito di alcuni comportamenti ritenuti non opportuni da parte dei telespettatori ha un po’ deluso i suoi fan per via della sua partecipazione alla settima edizione dal Grande Fratello Vip.

Proprio il pubblico da casa, con il 90% dei voti ha deciso di eliminarla a seguito di alcune frasi e gesti nei confronti di Nikita Pelizon, non perdonando il suo volerla etichettare come “portatrice di sfortuna”.

La confessione della donna

Prima di entrare a far parte dei concorrenti del Gf Vip 7, la Ferruzzi aveva rilasciato un’intervista nel programma condotto dalla nota televenditrice Wanna Marchi e da sua figlia Stefania Nobile.

Le due donne le hanno fatto una domanda riguardante uno dei primi video che l’hanno resa celebre, ossia quello in cui la Ferruzzi prendendo una borsa della nota azienda di borse Carpisa, la getta per terra dichiarando che fosse il male.

“Il video della borsa? Una querela lì amore, non posso dire il nome. Mi ha chiesto un milione di euro di danni. Il video ebbe un miliardo di visualizzazioni, lo condivise chiunque, pure tanti stilisti. Nacque così: uscimmo dal ristorante e mi ritrovai nella borsa una borsettina più piccola che a quanto pare aveva messo dentro la donna delle pulizie. Erano entrambe mie. Così ebbi un’idea e dissi al mio amico di fingere di regalarmela”.

Ancora oggi, sul web, il video è considerato come pezzi della storia del trash italiano e tra i video più divertenti che siano mai stati pubblicati sui social assieme ad altri del repertorio della Ferruzzi.

Carpisa è il male pezzo di storia del trash italiano ❤️ #GFVIP PIC.TWITTER.COM/TTHKSZALV0 — S N I I P S 🧚🏻‍♀️ (@sissssina) SEPTEMBER 22, 2022

Continuando, la donna ha ammesso che durante il processo il giudice disse che ognuno era libero di esprimere il suo parere su un prodotto messo in vendita e la Ferruzzi ha concluso l’intervista dicendo che se avesse voluto avrebbe detto che faceva schifo e di non comprarla.

Inoltre, è bene sapere che la stessa Elenoire, dopo che il proprietario dell’azienda si era dimostrato offeso dal video, gli aveva scritto dichiarando di aver realizzato un filmato ironico che non voleva denigrare nessun prodotto.