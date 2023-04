1 cucchiaio di questo e i fiori di casa cresceranno senza smettere: mai avuti così

Vuoi coltivare piane in casa e farle fiorire per decorare i tuoi ambienti con eleganza? Niente paura, ti serve solo 1 cucchiaio di questo e avrai sempre fiori stupendi e decorativi!

Usare i rimedi naturali per coltivare piante e fiori è la soluzione ideale per garantire loro benessere e salute e anche per risparmiare. Ottima per fertilizzare le piante di qualsiasi specie, è facile da usare e assicura effetti incredibili sulle fioriture. Ne basta poco per far crescere i fiori e mantenere a lungo le fioriture, vediamo come fare!

La cannella utile per piante e fiori di casa

Se adori occuparti del verde e desideri creare un angolo fiorito in casa puoi farlo tranquillamente usando dei rimedi naturali per far crescere le piante. In particolare, l’uso della cannella ti consente di ottenere piante bellissime per decorare gli interni oppure il balcone.

La cannella è un ingrediente naturale e optando per essa eviti di ricorrere a spray chimici che possono contenere sostanze nocive per la salute. Si tratta di una considerazione molto importante da fare, che non va sottovalutata, soprattutto se in casa ci sono bambini piccoli oppure animali domestici.

Le proprietà benefiche della cannella sono efficaci per ottenere piante e fioriture rigogliose, ma è anche semplice da usare e facile da trovare, visto che si usa anche in cucina come condimento per insaporire i piatti.

Rimedio ecologico per piante e fiori rigogliosi

La cannella favorisce la crescita delle piante e ne basta veramente poco per aiutarle nello sviluppo. E’ sufficiente un cucchiaino di cannella per avere piante sempre perfette e soprattutto sane. Infatti, questo ingrediente naturale combatte l’insorgere di batteri e funghi ed è ottimo per mantenere sano il terriccio.

Inoltre, è ideale per rinforzare le radici della pianta e mantenerla ben radicata al terreno. Puoi usare la cannella anche pura, semplicemente versandone un cucchiaino nel vaso, ma puoi anche utilizzarla come fertilizzante liquido preparando una soluzione specifica.

Usando la cannella regolarmente le tue piante cresceranno libere da funghi e batteri, e produrranno fiori magnifici e altamente decorativi. Tienila sempre in casa, così da poterla usare quando vuoi. Ecco di seguito come preparare il concime liquido alla cannella.

Come preparare un fertilizzante naturale efficace per i fiori

Per preparare un concime naturale efficace e in grado di farti ottenere risultati straordinari sulle piante e sui fiori non occorre molto. Come abbiamo visto, hai solo bisogno di un ingrediente in particolare, ovvero della cannella, che puoi reperire facilmente nella tua cucina ed è anche economica.

Per realizzare il concime naturale per ottenere fioriture spettacolari devi prendere 1 litro di acqua, preferibilmente senza cloro, e della cannella in polvere. Prendi un cucchiaino da caffè e riempilo di cannella, poi versala nel litro di acqua che avrai già messo in un contenitore e mescola accuratamente per farla sciogliere bene.

La cannella è ricca di fosforo, potassio, magnesio, sodio e zinco, quindi ha tutto quello che serve alle piante per crescere vigorose e farle rifiorire. Inoltre, la cannella ha anche un’azione riparatrice e curativa, oltre che proprietà fungicide, ottime per allontanare i parassiti dalle piante.

Come vedi, in pochi minuti puoi preparare un fertilizzante potente, adatto per tutte le piante e eccezionale per avere fiori sempre stupendi e rigogliosi.