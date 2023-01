1 cucchiaino basta e avanza per avere una fioritura garantita su tutte le piante

Vuoi avere piante con una fioritura straordinaria tutto l’anno? Ti basta allora soltanto un cucchiaino di questo ingrediente: spunteranno fiori addirittura in inverno. Ecco il segreto che cambierà il tuo approccio alla floricoltura.

Come avere piante fiorite tutto l’anno? Un cucchiaino di questo ingrediente ti basta e avanza: sbocceranno tanti fiorellini anche nei periodi più freddi. Pronto a rimanere a bocca aperta?

Come garantire la fioritura di una pianta

Se sei un amante anche tu delle piante ma non un esperto, ti sarai ritrovato sicuramente ad affrontare un problema che accomuna tanti, quello della fioritura: come ottenerla sempre?

Ti diciamo che sicuramente non è una cosa facile ma questo spettacolo straordinario lo devi poter vedere anche tu. Stai osservando proprio in questo momento la tua bellissima, piccola pianta verde, posizionata sul terrazzo o in quell’angolo del salotto che ha acquistato colore e vita grazie ad essa?

C’è sicuramente una cosa che ti turba, lo leggiamo nei tuoi occhi: perché, ti stai domandando, la mia bellissima pianta non caccia fiori o fiorisce solo una volta l’anno? Stai sbagliando sicuramente qualcosa.

Oggi ti sveliamo un trucchetto che ti consentirà di avere piante rigogliose, sane e forti ma soprattutto piene di fiorellini! Sei pronto? Allora prendi nota. Ci ringrazierai per questa straordinaria dritta. Ti basta solo un ingrediente per avere una pianta fiorita anche nei periodi più freddi.

L’ingrediente segreto per una rapida fioritura delle piante

Ottenere la fioritura di una pianta non è una cosa sicuramente semplice. Alcuni studi pubblicati su riviste di floricoltura hanno dimostrato che la nascita dei fiorellini dipende da diverse reazioni molecolari che consentono l’attivazione di alcuni geni che portano allo sviluppo del fiore.

Se non sei un chimico, un biologo o un fisico, non preoccuparti. Ci sono dei trucchetti che ti consentiranno di avere una pianta fiorita addirittura tutto l’anno. Sai che hai bisogno semplicemente di un ingrediente che sicuramente hai nella tua dispensa? Sì, proprio così! Per creare il tuo fertilizzante naturale ti servirà procurarti semplicemente dello zucchero!

Perché proprio questi granellini possono salvare la tua pianta? Te lo spieghiamo immediatamente. Innanzitutto, ti diciamo che questo trucchetto ti aiuta non soltanto per garantire la fioritura della tua pianta ma anche per dare vigore alle foglie.

Se noti che esse iniziano ad ingiallire o a cadere, è perché la pianta non sta assorbendo correttamente tutti i nutrienti dal terreno di cui avrebbe bisogno. Quindi, preparati: devi procedere immediatamente alla realizzazione di un fertilizzante.

Per crescere bene, le piante hanno bisogno di glucosio in grado di favorire la rigenerazione cellulare. Acqua e zucchero, dunque, può essere di grande aiuto quando si verifica l’ipotesi sopra accennata.

In che modo devi utilizzare questo ingrediente? Hai due possibilità. La prima è questa: versi un cucchiaino di zucchero nel terreno e procedi con questa tecnica una volta ogni 15 giorni.

La seconda invece: aggiungi un cucchiaino di zucchero in 500 ml di acqua, mescola tutto e inizia ad innaffiare il terreno della tua pianta. Questa pratica la dovrai ripetere invece una volta ogni 30 giorni.

Sia nel primo che nel secondo caso, vedrai rinascere la tua pianta: le foglie torneranno ad essere verdi e lucenti ma soprattutto potrai godere dello spettacolo più bello di sempre: la sua fioritura.

Perché lo zucchero è in grado di realizzare tutto ciò? Perché esso contiene il glucosio che promuove la crescita sana delle piante che avranno lunga vita, sia se posizionate in giardino sia se posizionate sul terrazzo o addirittura all’interno della casa.

Attenzione però alle quantità di zucchero utilizzate: se eccedi con la soluzione, potresti ritrovarti con la pianta appassita o morta perché l’eccesso di glucosio ne causerebbe la decomposizione.

In ogni caso, lo zucchero è un ottimo fertilizzante per le tue piante. I benefici che esso è in grado di apportare per i tuoi piccoli gioielli verdi sono davvero tanti. Te ne elenchiamo soltanto alcuni.

Per esempio, esso è in grado di promuovere la rigenerazione cellulare fornendo i nutrienti alle piante. Ma non solo. Lo zucchero aiuta nella crescita delle piante e conferisce loro energia durante la giornata.

Lo sapevi che è anche un’ottima trappola per i parassiti? Questo fertilizzante naturale è in grado di uccidere zanzare, formiche e afidi. Cosa più importante di tutte: fornisce poi tutti i nutrienti aggiuntivi per far sì che le tue piante non soltanto abbiano le radici vigorose ma anche le foglie splendide, sane e forti.

L’unica raccomandazione è di non esagerare troppo con il quantitativo di zucchero. Se noti che le foglie stanno diventando marroni o gialle, significa che la tua pianta è in stato di decomposizione.

Ti diamo anche un altro piccolo suggerimento. Se non vuoi utilizzare lo zucchero come fertilizzante naturale, puoi usare anche una pasticca di vitamina B e polvere di carbone attivo.

Mescola insieme questi due ingredienti e uniscili a 500 ml di acqua. Bagna poi il terreno con questa soluzione una volta al mese. Anche in questo caso, otterrai una pianta sana e forte e tanti fiorellini colorati.