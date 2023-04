1 centesimo, questo vale 500 mila euro: occhio al dettaglio | Diventi subito ricco

Se possiedi questa moneta da 1 centesimo potresti essere ricco e non saperlo. Vediamo perché e a cosa stare attenti.

Vale la pena ribaltare qualche salvadanaio che si ha in casa per cercare la moneta da 1 centesimo che potrebbe valere tanti soldi.

1 centesimo: attenzione a questi dettagli

Non è una novità che alcune monete possono valere migliaia di euro agli occhi dei collezionisti. Stavolta, bisogna fare attenzione alle monete da 1 centesimo e, in particolare, quelle che contengono alcuni dettagli.

Per questo motivo, vale la pena andare a frugare in soffitta oppure in qualche salvadanaio dimenticato e, perché no, nelle proprie tasche. Per capire se la moneta da 1 centesimo in nostro possesso vale la bellezza di 500 mila euro, bisogna fare attenzione a determinate caratteristiche della moneta stessa.

Ad influire sul prezzo, anche lo stato di conservazione della stessa. Più una moneta è tenuta bene, più può valere sui siti specializzati o i semplici siti di compravendita online. Questi ultimi, sono molto frequentati dai collezionisti che sono pronti a sborsare molti soldi pur di arricchire la propria collezione.

Del resto, quello della numismatica è un settore molto interessante poiché le monete vengono non solo collezionate ma diventano oggetto di ricerche e studi, sempre in evoluzione. La moneta in questione è piuttosto rara ma non è detto che non possa essere capitata nelle nostre tasche.

Perché vale tanto

La moneta da 1 centesimo in questione potrebbe sembrare uguale a tutte le altre monete in circolazione. Il suo valore così basso, infatti, spesso ci trae in inganno e non ci fa portare attenzione al suo valore. A renderla tanto speciale, infatti, è un errore di conio che è visibile ad occhio esperto.

In particolare, si tratta della moneta da 1 centesimo messa in circolazione in Germania con un errore, sicuramente di distrazione. Tali monete, infatti, sono state coniate con lo stampo da 10 centesimi invece che con lo stampo da 1. Su un lato della moneta figura invece che la Porta di Brandeburgo un ramo di quercia.

Al momento, questa monetina dall’apparente scarso valore, è stata quotata circa 400 mila euro. Si tratta, però, di un prezzo che fa riferimento a qualche tempo fa. Si stima, dunque, che il suo valore, data anche la rarità, possa essere salito nel corso del tempo.

Il consiglio, dunque, è quello di fare attenzione a cosa si ha nelle proprie tasche. Soprattutto se si è stati di recente in Germania oppure in luoghi frequentati da stranieri. A maggior ragione se in resto hai ottenuto diverse monetine sonanti.

Ricapitolando: la moneta da 1 centesimo che può farti arricchire di ben 500 mila euro è stata messa in circolazione in Germania e presenta un errore di conio. Infatti, è stato usato lo stampo per i 10 centesimi piuttosto che quello per l’un centesimo.