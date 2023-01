1.056 euro di pensione in più per queste categorie: ecco chi avrà il bonus

Buone notizie per i pensionati italiani, con un incremento di 1.056 euro solo per queste categorie: chi saranno i fortunati?

Grandi notizie per i pensionati, che hanno iniziato il 2023 con il piede giusto e hanno potuto finalmente avere un buon aumento di pensione. Stiamo parlando soprattutto di chi percepisce una pensione minima e si trova a non arrivare alla fine del mese, sommando i costi e tutte le spese che bisogna supportare. Una categoria in particolare potrà contare su un aumento che arriva a superare i 1.000 euro: vediamo insieme chi sono questi fortunati.

Aumenti pensione a febbraio: quando arriva l’assegno?

Le pensioni di gennaio 2023 sono già un lontano ricordo, anche se questo inizio anno verrà ricordato proprio per gli aumenti che ci sono stati. Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, tra i dati che sono stati presentati dall’Istat e l’aumento previsto dalla Legge Italiana la quota delle pensioni è aumentata di ben 7,3%.

Alcuni pensionati hanno ricevuto l’aumento già nel mese di dicembre, mentre altri si sono visti la percentuale applicata per intero con la quota di gennaio. Gli altri hanno ricevuto il restante 5,3 sempre a gennaio, togliendo il 2% già ricevuto.

Chiuse le pensioni di gennaio 2023 è il momento di capire quali saranno gli aumenti di febbraio 2023. Entra anche qui in scena l’aumento per legge, soprattutto per i pensionati che non l’hanno ricevuto in questo mese di gennaio.

I pensionati potranno ricevere la quota della pensione dal 1° giorno del mese di febbraio sino al 4, sempre suddividendo la consegna presso gli sportelli delle Poste Italiane osservando la prima lettera del cognome. Tutti gli altri potranno vedere la quota direttamente sul conto corrente, sempre a partire dal primo giorno del mese in poi.

Chi percepirà 1.056 euro di aumento?

Come accennato, il Governo ha deciso di suddividere le varie fasce di reddito al fine di poter gestire al meglio quelli che sono gli aumenti previsti per ogni pensionato. Ad avere la meglio sono sicuramente le quote della pensione minima, proprio perché potranno finalmente beneficiare di una buona quota per il nuovo anno.

Si ricorda infatti che l’obiettivo del Governo Meloni è sempre stato l’aumento delle pensioni, così come quello di Silvio Berlusconi di aumentarle sino a 600 – 1.000 euro. Un piano che è stato raggiunto in parte, con previsione di poter aumentare quanto prima le tariffe e arrivare ad una soluzione per tutti.

Tra i tanti aumenti, una categoria in particolare potrà beneficiare di un bell’aumento oltre i 1.000 euro. Chi sono questi fortunati? Tutti i soggetti che percepiscono una pensione di 1.750 euro possono avere un aumento di 1.056 euro. Come arrivare a questa cifra e capire il meccanismo? Si tratta di un aumento di 88 euro al mese moltiplicato per dodici mesi.

I pensionati potranno ritrovare la cifra direttamente sull’assegno di inizio febbraio 2023. Non è l’unico aumento che ci sarà e non è l’unica categoria, infatti molte altre potranno ottenere lo stesso trattamento con cifre diverse a seconda del reddito.