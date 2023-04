Unisci questi 2 ingredienti: preparati a risparmiare un sacco di soldi a fine mese

Unisci questi 2 ingredienti e preparati a creare con le tue proprie mani qualcosa di davvero unico e utilissimo. Con questa semplice ricetta casalinga potrai risparmiare un sacco di soldi a fine mese.

Come risparmiare un sacco di soldi a fine mese? Se stai cercando una soluzione economica per tenere pulita la tua casa, allora devi provare necessariamente questa ricetta: ti servono solo questi 2 ingredienti.

Pulizie domestiche: i prodotti fai da te per risparmiare un sacco di soldi a fine mese

Tutti ci ritroviamo ogni giorno ad avere a che fare con le pulizie domestiche. Che la casa sia piccola, media o grande, poco importa. Se c’è una sola certezza è questa: dovrai munirti di scopa, secchio, strofinacci per renderla splendente.

Senza dubbio, anche tu comprerai spesso prodotti diversi per pulire al meglio la tua abitazione. Quanti soldi spendi ogni giorno, ogni settimana e ogni mese per le pulizie domestiche?

Hai mai provato a fare i calcoli? Sicuramente tanti, anche perché alcuni dei saponi o detersivi presenti in commercio, appartenenti alla fascia medio alta (per quanto concerne la qualità) non sono certamente economici.

Se ti dicessimo però che puoi davvero risparmiare un sacco di soldi a fine mese, ci crederesti? Unisci questi due ingredienti e vedi che cosa sarai in grado di realizzare da sola. Questa ricetta ti tornerà molto utile.

Unisci questi 2 ingredienti per avere una pulizia ineccepibile

Dedicarsi ogni giorno alle faccende domestiche è certamente cosa noiosa e monotona eppure non possiamo sottrarci a questo dovere. Avere la casa pulita, sistemata e in ordine piace sicuramente a tutti.

Ma quanto ci costano ogni mese le pulizie domestiche? Se provi a fare i calcoli, ti renderai conto di come il tuo portafoglio finisce per diventare sempre più leggero soprattutto dopo l’acquisto di prodotti di brand famosi che assicurano pulizia a prezzi non propriamente economici.

E se ti dicessimo che potresti risparmiare davvero un sacco di soldi a fine mese solo realizzando una ricetta casalinga, ci crederesti? Unisci questi due ingredienti e preparati ad assistere a qualcosa di straordinario.

Le tue mani saranno in grado di realizzare un prodotto utilissimo per la pulizia della tua casa ma soprattutto economico. Iniziamo immediatamente. Oggi imparerai come dare vita a delle saponette che potrai impiegare non solo per pulire e lucidare stoviglie e cucina, ma anche per rendere splendenti i vetri della tua casa.

Il primo ingrediente di cui avrai bisogno è l’amido di mais che puoi trovare tranquillamente in qualsiasi supermercato e poi di un blocco di glicerina. In una pentola, con l’aiuto di una grattugia, inizia a grattugiare il tuo panetto di glicerina.

Aggiungi poi 3 tazzine di zucchero bianco e un litro di acqua. Mescola il tutto. Porta il composto sul fuoco e lascia che la soluzione si riscaldi per almeno 10 minuti, dopodiché, unisci nella tua pentola 5 cucchiai di amido di mais e 100 ml di acqua.

Continua ancora a mescolare la soluzione (sempre tenendola sul fuoco). A questo punto, unisci 2 cucchiai di sale fino, 50 ml di alcool al 70% e mescola ancora il tutto per qualche minuto e togli poi la pentola dal fuoco.

Versa ora il contenuto in una bacinella o contenitore dalla forma quadrata o rettangolare. Vedrai che davvero dopo poco tempo, il tuo prodotto si sarà solidificato. Se proverai a toglierlo dal contenitore, ti ritroverai tra le mani una profumatissima saponetta.

A questo punto puoi iniziare a dedicarti alle pulizie domestiche. Utilizza questo blocco di sapone per detergere le tue stoviglie, per lavare il piano cottura della cucina ma anche per lucidare le superfici opache o con aloni come per esempio i vetri.

Ti basta semplicemente procurarti una spugnetta pulita, inumidirla e strofinarla sulla tua saponetta. Vedrai come dedicarti ora alla pulizia diventerà davvero semplice ed economico. I prodotti che si utilizzano per realizzare queste saponette costano davvero poco.

Per esempio, il sapone alla glicerina costa soltanto 5 euro mentre l’amido di mais, che puoi trovare in un qualsiasi supermercato, non costa più di 1 euro. Come puoi vedere, le tue mani potranno realizzare qualcosa di davvero incredibile e utile per il te e per la tua casa.

Con questa ricetta ti ritroverai a risparmiare davvero tanti soldi a fine mese ma soprattutto tanto tempo. Ovviamente, potrai realizzare più saponette aumentando le dosi e avrai così una scorta per mesi se non addirittura per anni.

Tantissime le persone che stanno provando a realizzare in autonomia detergenti e saponi per la pulizia della casa. Prova anche tu, siamo sicuri che questi consigli ti aiuteranno a risparmiare senza rinunciare però alla pulizia.