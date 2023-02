Pensione 3 anni prima se possiedi questi requisiti: chi potrebbe andarci

Ecco come andare in pensione ben 3 anni prima. Sono tantissimi cittadini italiani che vorrebbero usufruire di questo beneficio.

Vi sveliamo qual è il metodo più facile per poter andare in pensione in anticipo e in particolare 3 anni prima.

Come andare in pensione in anticipo in Italia

Il sistema pensionistico italiano prevede diverse possibilità per i lavoratori di andare in pensione in anticipo. Queste opzioni sono pensate per coloro che hanno lavorato per un lungo periodo e che vogliono godersi il meritato riposo in anticipo rispetto all’età prevista.

Uno dei modi più comuni per andare in pensione in anticipo in Italia è il cosiddetto “requisito contributivo“. Questo sistema prevede che un lavoratore possa andare in pensione anticipata quando ha maturato un determinato numero di anni di contributi previdenziali.

Il requisito contributivo varia a seconda dell’età del lavoratore e del suo regime pensionistico. In generale, per la pensione di vecchiaia, il requisito contributivo è di 20 anni per gli uomini e 19 anni per le donne. Tuttavia, per alcune categorie di lavoratori, come gli insegnanti o i dipendenti pubblici, il requisito contributivo può essere inferiore.

Un altro modo per andare in pensione anticipata in Italia è il sistema delle “quote 100“. Questo sistema prevede che i lavoratori possano andare in pensione quando la somma dell’età anagrafica e del periodo di contribuzione raggiunge la quota di 100.

Ad esempio, un lavoratore che ha 62 anni e 38 anni di contributi potrebbe andare in pensione con il sistema delle quote 100, perché la somma delle due cifre raggiunge il valore di 100.

Tuttavia, va tenuto presente che l’andare in pensione in anticipo comporta una riduzione dell’importo della pensione rispetto a quella che si avrebbe se si aspettasse l’età prevista dalla legge. Pertanto, è importante valutare attentamente le proprie opzioni e le conseguenze finanziarie prima di prendere una decisione.

Inoltre, è importante sapere che ci sono alcune categorie di lavoratori che hanno accesso a regimi pensionistici più favorevoli, come i lavoratori gravati da invalidità o da malattie gravi. Questi lavoratori possono avere diritto a pensioni di invalidità o di vecchiaia anticipate.

Ecco come andarci 3 anni prima

Non tutti lo sanno, ma esiste la possibilità di andare in pensione 3 anni prima con il bonus da 524 euro dell’INDCOM. Si tratta di un beneficio pensato per coloro che hanno chiuso un’attività commerciale e a cui mancano 3 anni per andare in pensione.

Fino al 2022 erano in tantissimi a richiederlo per poter arrotondare i propri risparmi. Alcuni cittadini, però, dichiarano di non aver ancora ricevuto i soldi che hanno richiesto nel 2022, quindi non si sa con precisione quando potrebbero ricevere i soldi coloro che vorrebbero farne richiesta in questo 2023.

In generale, i requisiti per richiedere il bonus sono quello di aver rottamato la propria licenza, avere 57 anni nel caso in cui si fosse delle donne e 62 nel caso di uomini. Infine, essere iscritti da almeno 5 anni alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

Il sistema pensionistico italiano prevede diverse opzioni per i lavoratori che vogliono andare in pensione in anticipo. Tuttavia, è importante valutare attentamente le proprie opzioni e le conseguenze finanziarie prima di prendere una decisione. Inoltre, è importante tenere presente che ci sono alcune categorie di lavoratori che hanno accesso a regimi pensionistici più favorevoli, come i lavoratori gravati da invalidità o da malattie gravi.