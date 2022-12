Panni candidi e bianchissimi senza candeggina: cosa usare

Esiste un metodo per avere dei panni bianchissimi e senza usare la candeggina: l’alleato è questo ingrediente.



Durante la nostra giornata ci può capitare di avere dei vestiti che vengono macchiati da cibo o da qualsiasi altro elemento e quindi cerchiamo di lavarli subito per evitare che la macchia vada sempre più a fondo.

In questo modo, eviteremo che il tessuto si deteriori facendo penetrare la macchia al suo interno e per mandare via tutto lo sporco acquistiamo dei prodotti messi in commercio di varie marche famose.

Panni: il metodo per averli bianchi e morbidi

Sebbene siano efficaci, questi potrebbero creare dei veri problemi ai nostri capi d’abbigliamento, in quanto un prodotto aggressivo potrebbe deteriorare il nostro indumento in modo definitivo.

Questo avviene perché alcuni capi d’abbigliamento sono delicati e con il lavaggio potrebbero addirittura rendere fragili le proprie fibre e si potrebbe avere una rottura definitiva del nostro indumento.

Per questo, si è sempre optati a scegliere dei metodi alternativi che hanno a che fare con rimedi casalinghi ed evitano la presenza di prodotti come la candeggina che seppur risolutiva creerebbe dei problemi in quanto stinge.

Specialmente per i colorati è consigliabile non utilizzare questo tipo di prodotto, perché potrebbe sfibrare e decolorare la lucentezza e il colore del nostro capo d’abbigliamento facendo perdere la sua bellezza.

Inoltre, lavare alcuni panni con detersivi industriali potrebbe renderli duri o di cattivo odore specie se si va sul risparmio, infatti si deve sempre optare per un prodotto adatto al tipo di tessuto.

Alcuni prodotti in commercio, economici, non sono del tutto efficaci e invece di aiutare a levare via lo sporco potrebbero creare altri problemi come quello di allergie e orticarie specie nei soggetti più fragili.

L’ingrediente segreto

Per questo motivo, su Tik Tok, sta spopolando un metodo efficace per rendere i capi puliti e per levare qualsiasi tipo di macchia che si possa avere, con un solo ingrediente molto speciale. Si tratta del percarbonato di sodio che va aggiunto nel cestello della lavatrice quando si effettua un lavaggio dai 40 gradi e va inserito in una misura che non debba superare un cucchiaino.

Inoltre, aggiunto al bicarbonato di sodio, è un ottimo alleato per eliminare i cattivi odori, tra cui quelli della muffa che potrebbero crearsi se la nostra lavatrice è rimasta umida con l’oblò chiuso.

Questo è consigliabile specialmente nel lavaggio degli asciugamani, in cui, un misurino li renderebbe morbidissimi e non li farebbe indurire durante la loro asciugatura, come spesso può accadere.

Se poi, abbiamo dello sporco persistente, nel cestello della lavatrice basta aggiungere due cucchiai di acqua ossigenata prima di azionare il nostro elettrodomestico, in questo modo dovrebbero levarsi anche le macchie più ostinate.

Questi prodotti, sono naturali ed eviterebbero l’impatto negativo che la candeggina ha sull’ambiente in quanto sono biodegradabili e non provocano problemi nell’ambiente in quanto si possono trovare in modo naturale.

Non vi resta che sperimentare questo metodo per avere dei capi d’abbigliamento puliti e senza cattivi odori utilizzando dei prodotti che ci faranno anche risparmiare per via della loro economicità.