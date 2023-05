Lavatrice: se te lo scordi nelle tasche potresti rischiare un’esplosione in casa

By

Se lasciate quest’oggetto in lavatrice potete causare un’esplosione davvero incredibile, che potrebbe costarvi caro. Ecco cosa può accadere se lasciate un accendino in lavatrice. Attenzione!

C’è un oggetto che, se lasciato all’interno della lavatrice, può provocarvi qualcosa di incredibile in casa. Rischiate davvero tantissimo.

Lavatrice, un elettrodomestico pericoloso

La lavatrice è un elettrodomestico che tutti noi abbiamo in casa. Si tratta di un oggetto assolutamente indispensabile, che ci permette di avere il bucato sempre pulito, fresco e profumato.

Se non ci fosse la lavatrice, ancora oggi, nel 2023, laveremmo probabilmente i nostri vestiti a mano e avremmo il tempo di farlo solo poche volte a settimana. La lavatrice, invece, ha dato la possibilità a tutti, anche a chi ha poco tempo, di lavare i propri vestiti anche quando non hanno tempo per farlo.

Ormai non possiamo immaginare la nostra quotidianità senza lavatrice. Molto spesso, però, non ci rendiamo conto neanche dei rischi che questo elettrodomestico comporta. Non tutti sanno, infatti, che anche la lavatrice può rivelarsi un elettrodomestico molto pericoloso. Sono davvero tante le notizie di cronaca di animali o addirittura di bambini finiti all’interno dell’oblò della lavatrice.

Ci sono anche notizie di oggetti finiti per errore all’interno di quest’elettrodomestico, che hanno causato numerosi danni sia a cose che a persone. Una terribile notizia molto recente si riferisce proprio a un errore del genere. È molto importante, quindi, controllare sempre la lavatrice, soprattutto prima di azionare qualsiasi programma di lavaggio.

Di recente, un oggetto incredibile è finito all’interno della lavatrice, causando enormi danni intorno. Ecco di quale oggetto si tratta, dov’è accaduto il fatto e soprattutto quali sono state le conseguenze di questa terribile e imperdonabile dimenticanza.

Accendino in lavatrice, cosa può succedere

Di recente, un video è diventato virale sul web per la sua incredibile natura. Protagonista del filmato era una lavatrice di una lavanderia pubblica, che è esplosa immediatamente incendiando tutto il negozio.

La usa esplosione avrebbe presumibilmente potuto ferire o addirittura uccidere delle persone, ma per fortuna ciò non è successo. Poco prima dell’accaduto, un uomo, infatti, era fortunatamente uscito dalla struttura, salvandosi così la vita. Ma cos’è che aveva causato l’esplosione? Qual è l’oggetto che non sarebbe dovuto essere lì? Si trattava di un accendino.

L’accadimento è avvenuto in Spagna e in particolare nella città de La Coruña. Lì, un uomo si era recato presso una lavanderia pubblica a gettoni per lavare i suoi vestiti. Peccato, però, che si fosse dimenticato l’accendino all’interno della tasca dei pantaloni.

Il contatto tra l’accendino e i momenti della lavatrice, però, hanno causato un’esplosione. Un vero e proprio incendio che si è propagato per tutta la struttura, che è rimasta distrutta.

Si sono rotti i vetri del negozio e si è aperta la porta dell’entrata. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma sarebbe potuto succedere molto di peggio. Proprio per questo, si raccomanda alle persone di fare attenzione agli oggetti che mettono all’interno dei propri vestiti. Bisogna sempre estrarli prima di lavare qualsiasi tipo di indumento. Mai lasciare, in particolare, un accendino in lavatrice.