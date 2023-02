Lavatrice, occhio all’errore a fine lavaggio: rischi di danneggiare i polmoni così

By

Vi sveliamo qual è quell’errore che in molti fanno a fine lavaggio della lavatrice e che invece non dovrebbero assolutamente compiere.

Se lo commettete, rischiate di danneggiare i vostri polmoni. Sicuramente neanche ve lo aspettate.

Lavatrice, ecco come lasciarla dopo l’utilizzo

Dopo aver usato la lavatrice, è importante lasciare la porta dell’oblò socchiusa. Questo è un consiglio importante per proteggere la lavatrice e prevenire la formazione di muffa e odori sgradevoli.

Quando usiamo la lavatrice, l’acqua e il detersivo possono accumularsi all’interno della guarnizione della porta dell’oblò e sulle pareti interne del tamburo. Se la porta dell’oblò viene chiusa subito dopo l’utilizzo, l’umidità rimane intrappolata all’interno della lavatrice, creando un ambiente ideale per la crescita di muffa e batteri.

La muffa e i batteri possono causare odori sgradevoli e anche danneggiare la lavatrice nel tempo. Inoltre, se la muffa si sviluppa all’interno della guarnizione della porta dell’oblò, può essere difficile da rimuovere e può anche compromettere la tenuta della porta stessa.

Lasciare la porta dell’oblò socchiusa dopo l’utilizzo della lavatrice aiuta a prevenire la formazione di muffa e odori sgradevoli. Questo permette all’umidità di evaporare naturalmente, lasciando l’interno della lavatrice asciutto e privo di muffa e batteri.

Inoltre, lasciare la porta dell’oblò socchiusa aiuta anche a mantenere la lavatrice fresca e asciutta. In estate, ad esempio, l’aria calda e umida può causare condensa all’interno della lavatrice, che può portare alla formazione di muffa e odori sgradevoli. Lasciando la porta dell’oblò socchiusa, l’aria circola liberamente all’interno della lavatrice, mantenendola fresca e asciutta.

Ma perché se non lo facciamo possiamo danneggiare i nostri polmoni? Ecco che ve lo spieghiamo di seguito.

Ecco perché se non lo fai danneggi i polmoni

La muffa è un tipo di fungo che può crescere in luoghi umidi e poco aerati come bagni, cantine e soffitte. Mentre la muffa stessa non è tossica, i suoi spore possono causare problemi di salute se inalate. L’esposizione prolungata alla muffa può causare irritazione degli occhi, della pelle, della gola e dei polmoni.

Quando le spore di muffa vengono inalate, possono raggiungere i polmoni e causare una serie di problemi. Le spore di muffa possono infatti causare una risposta immunitaria nel nostro organismo, provocando una reazione allergica o addirittura un’infezione fungina.

In alcuni casi, la muffa può causare una reazione allergica nei polmoni, chiamata asma allergico. Questa condizione è caratterizzata da sintomi come respiro sibilante, tosse e difficoltà respiratorie. L’asma allergico può essere scatenato dall’esposizione a qualsiasi tipo di allergene, inclusi i funghi della muffa.

La muffa può anche causare infezioni polmonari, specialmente in persone con un sistema immunitario indebolito o compromesso. Questo tipo di infezione è chiamata aspergillosi e può manifestarsi con sintomi come tosse, febbre e difficoltà respiratorie. In casi gravi, l’aspergillosi può portare alla formazione di noduli o cicatrici nei polmoni.

Inoltre, alcune specie di muffa producono micotossine, sostanze chimiche che possono essere tossiche per l’uomo. Queste micotossine possono causare una serie di problemi di salute, tra cui danni al fegato, ai reni e al sistema nervoso centrale. Se le micotossine vengono inalate, possono causare anche problemi ai polmoni.