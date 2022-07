“Condoglianze”, il comunicato da Buckingham Palace: tutta la famiglia reale in lacrime

Una notizia terribile ha coinvolto i reali di Buckingham Palace. Vediamo chi è venuto a mancare in modo tragico.

Non sono mancati i messaggi di cordoglio ufficiali proprio da parte di Buckingham Palace.

Cosa sta succedendo a Buckingham Palace

E’ passato un mese da una grande festa che ha coinvolto tutto Buckingham Palace e i sudditi inglesi: il Giubileo di Platino. Si è trattato di una celebrazione importante che ha visto in prima linea la Regina Elisabetta che ha festeggiato i 70 anni di regno. Nonostante non abbia partecipato a tutti i singoli eventi, si è vista molto lucida.

Sarebbe da poco trapelata la notizia che la Regina Elisabetta stia facendo installare un ascensore a Buckingham Palace per potersi spostare molto più rapidamente con la sedia a rotelle che userebbe con una certa frequenza.

Una notizia che ha travolto tutto il mondo, ha coinvolto anche la Regina Elisabetta che non ha nascosto la sua tristezza.

Il messaggio di cordoglio

L’ex primo ministro Shinzo Abe, 67 anni, è stato assassinato mentre teneva un discorso a Nara, in Giappone. La sua morte è avvenuta tra giovedì 7 e venerdì 8. Da subito, i medici hanno compreso che non si poteva fare niente. Egli è morto per un arresto cardiaco in ospedale. Il suo attentatore, che lo ha ferito con un’arma rudimentale, si chiama Tetsuya Yamagami e ha dichiarato di aver ucciso il primo ministro perché era frustrato.

La Regina Elisabetta e tutti i membri di Buckingham Palace sono rimasti sconvolti dalla notizia. Per questo motivo, non hanno mancato di far arrivare il loro messaggio di cordoglio. Per farlo, hanno utilizzato il profilo Twitter ufficiale The Royal Family.

Il tweet è stato lanciato il giorno 8 luglio. Nel tweet la Regina ha fatto riferimento ad alcuni episodi legati al Primo Ministro giapponese. In particolare, l’uomo fece visita alla regina nel 2016. L’intento di Shinzo Abe, stando a quanto ha affermato la Regina, era quello di avvicinare i rapporti tra Giappone e Gran Bretagna il più possibile.

“Desidero inviare le mie più sentite simpatie e condoglianze alla sua famiglia ed al popolo giapponese in questi tempi difficili.”

Così si è concluso il messaggio di Buckingham Palace.

Her Majesty The Queen has sent the following message of condolence to the Emperor of Japan, following the death of former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. pic.twitter.com/NRCLQ4AyDi — The Royal Family (@RoyalFamily) July 8, 2022

Appartenenti ai membri della Camera dei rappresentanti del Giappone sin dal 1996, Shinzo Abe ha ricoperto la carica di Primo Ministro del Giappone per due volte (2006/2007 e 2012/2020).