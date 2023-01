Come non far uscire lenzuola dal letto? Rivelato il metodo degli hotel

Come evitare che le lenzuola scivolino dal letto? C’è un trucchetto utilizzato dal personale degli hotel: ecco di quale metodo si tratta.

A tutti piacerebbe evitare che le lenzuola scivolassero dal letto. Purtroppo, si tratta di un inconveniente che capita frequentemente: il letto appare disordinato ed il materasso può essere esposto alla formazione di batteri, germi e macchie. Ecco come evitare che le lenzuola non scivolino via dal letto. Dalle origini si sono tramandati antichissimi metodi e modi per rassettare il letto.

Alzarsi la mattina e correre per preparare il letto di fretta e furia comporta un certo livello di stress. Sistemare gli angoli è una vera e propria impresa titanica. Tuttavia, con dei validi trucchetti ed escamotage è possibile evitare che le lenzuola scivolino via dal letto e rimangano ben fissate. C’è un trucchetto geniale che viene utilizzato dal personale degli hotel: ecco di quale si tratta.

Lenzuola del letto: come sceglierle?

Per prima cosa è necessario imparare a scegliere le lenzuola più adatte al letto. Per evitare che le lenzuola scivolino via dal letto è importante valutare il materiale: il cotone è un materiale che ha una vita molto lunga; il lino è un materiale traspirante e molto fresco, adatto per i luoghi molto caldi; la seta è un materiale prezioso, elegante e morbido, che scivola facilmente; sintetico, è un’opzione economica.

Nel processo di acquisto di un paio di lenzuola è bene valutare attentamente la densità, ovvero la quantità di fili per cm2. La morbidezza del lenzuolo dipende dal numero di fili per cm2. Oltre alla densità è bene valutare le dimensioni: il lenzuolo inferiore deve avere approssimativamente la stessa dimensione del materasso, mentre il lenzuolo superiore deve essere oltre 160 centimetri di larghezza.

Come evitare che le lenzuola scivolino via dal letto: ecco i modi

Ecco come evitare che le lenzuola scivolino via dal proprio letto. Le fasce elastiche possono essere posizionate nella parte superiore o inferiore del materasso: gli elastici presentano dei bottoni che garantiscono il fissaggio del lenzuolo. A sostegno degli angoli delle lenzuola è possibile utilizzare le bretelle: basta avere a disposizione dei ganci, che devono essere posizionati alle estremità.

Alternativamente, possono essere utilizzate delle spille fissative. Un’ottima soluzione per evitare che le lenzuola scivolino via dal letto sono i cuscinetti antiscivolo, che possono essere posizionati su ogni angolo del materasso e sotto le lenzuola. Questi cuscinetti fanno sì che il lenzuolo aderisca perfettamente e rimanga fermo. Un buon consiglio è quello di optare per le lenzuola con cerniera.

Come evitare che le lenzuola di seta scivolino?

Le lenzuola di seta sono quelle che più facilmente scivolino via dal letto. I cinturini sono elastici lunghi con clip che si adattano perfettamente tra la rete ed il materasso.