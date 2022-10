“Carlo era innamorato di me”, la famosissima italiana che avrebbe potuto essere regina

Un famosissimo personaggio italiano ha rivelato che Re Carlo III era innamorato di lei. Ecco di chi si tratta.

Il prossimo 6 maggio 2023 Re Carlo III verrà incoronato ufficialmente nuovo Sovrano del Regno Unito e con lui anche sua moglie Camilla Shand, regina consorte con cui è convolato a nozze nel 2005.

I due hanno da sempre avuto una forte attrazione l’un per l’altro e la loro unione è sempre stata discussa in quanto il popolo ha amato tantissimo la prima moglie del Sovrano, Lady Diana scomparsa tragicamente nel 1997 a seguito di un’incidente stradale.

Carlo e Diana si sono sposati nel 1981 per poi separarsi nel 1986 ma la presenza di Camilla al fianco dell’uomo era sempre predominante e pare sia stato anche uno dei motivi della separazione.

Anche Camilla è stata sposata, la Regina consorte è convolata a nozze con Andrew Parker-Bowles nel 1973 per poi separarsi nel 1995 e poi fidanzarsi ufficialmente con il Re Carlo III fino ad arrivare a coronare il loro sogno d’amore da tempo ricercato.

Ma non tutti sanno che al fianco del Re del Regno Unito poteva esserci una regina italiana. Un personaggio molto conosciuto anche all’estero che abbiamo avuto modo di amare e conoscere nel corso di questi anni.

La donna, ha infatti rivelato che Re Carlo III era innamorato di lei e che lei lo trovava molto affascinante e a modo ma che poi ha deciso di intraprendere una storia d’amore con un uomo altrettanto famoso in Italia.

Stiamo parlando di Katia Ricciarelli che dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip nella scorsa stagione televisiva ed essere stata una delle vittime dello scherzo in diretta nell’ultima stagione di Scherzi a Parte è stata ospite del programma Storie Italiane su Raiuno.

Eleonora Daniele, conduttrice dello show, ha invitato la donna nel suo programma e proprio qui Katia Ricciarelli ha confessato di aver avuto un forte avvicinamento con Re Carlo III a tal punto da pensare che adesso al posto di Camilla poteva esserci lei.

Durante l’intervista, la conduttrice ha mostrato alla soprano alcuni filmati tra cui alcuni che la ritraggono assieme al suo ex marito, il conduttore Pippo Baudo con cui ha vissuto una grande storia d’amore.

Prendendo la parola, la donna ha rivelato qualcosa che nessuno si aspettava di sentire e che ha lasciato tutti quanti senza parole riguardo il nuovo Re del Regno Unito:

“Carlo mi piace molto, lo trovo affascinante, una persona deliziosa. Sono innamorata di lui, ama la vita. Re Carlo era innamorato di me veniva sempre a vedermi a Covent Garden. È un grande melomane. Quando non veniva a teatro in veste ufficiale si metteva in proscenio, mi lanciava i fiori e mi sentivo io una regina. Lady Diana no. Lei amava la musica pop, era una ribelle che non seguiva le regole, preferiva Elton John”