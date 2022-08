Brasile: muore l’indiano del buco, l’indigeno più solo al mondo

In Brasile il cosiddetto “indiano del buco”, per via dei buchi che faceva nelle sue capanne, è stato trovato morto dall’indigenista che lo sorvegliava per conto dello Stato.

L’indigeno più solo del Brasile – l’unico sopravvissuto al massacro della sua tribù che ha scelto di vivere il resto della sua vita senza contatti con gli altri – è stato trovato morto pochi giorni fa nella terra indigena Tanaru, nello stato di Rondonia, a l’Amazzonia. Giaceva sulla sua amaca, coperto di piume d’ara.

In Brasile sterminate decine di tribù indigene per prendersi la terra

Conosciuto come “l’indiano del buco” (indio do buraco, in portoghese) perché ciascuna delle sue capanne aveva sempre una profonda dolina, il suo corpo semi-decomposto è stato ritrovato la scorsa settimana da Altair Algayer, il funzionario indigeno che lo ha monitorato periodicamente per 26 anni per conto dello Stato brasiliano. La sua morte significa anche la scomparsa della sua tribù, di etnia sconosciuta perché in tutti questi anni non ha mai detto una parola ai bianchi.

Le autorità ritengono che sia morto per cause naturali. Il fatto di aver vissuto in solitudine per un quarto di secolo ha reso “l’indiano dal buco” uno degli indiani incontattati più conosciuti – quelli che rifiutano i rapporti con il resto della società – in Brasile. La National Indian Foundation (Funai), l’organismo ufficiale creato per proteggere gli indigeni, ha trasferito le sue spoglie a Brasilia per essere sottoposte ad analisi forensi.

L’anonimo abitava in un territorio di 80 chilometri quadrati circondato da allevamenti di bestiame e in cui una legge che di volta in volta si rinnova impediva l’ingresso di estranei per proteggerlo. Si ritiene che avesse 60 anni. Le autorità intendono seppellirlo nella terra dove viveva. Negli ultimi 26 anni, Algayer, un dipendente del Funai, e il suo team si sono presi cura del benessere della persona indigena a distanza.

Insieme incarnano il modo in cui funziona la politica di divieto di contatto con i nativi che evitano i bianchi adottata dal Brasile alla fine degli anni ’80. Ogni tre mesi, una squadra del Funai gli si avvicinava e installava una telecamera per seguire le sue attività e vedere se la terra in cui abitava era stata invasa. Così sanno che la baracca in cui è morto è la numero 53 di quelle che costruì negli anni, “tutte con lo stesso schema architettonico, con una porta di ingresso e di uscita e sempre con un buco dentro la porta di casa”.

Marcelo dos Santos, della squadra che lo proteggeva, ha spiegato ad Amazonia Real che l’uomo indigeno “è stato trovato sull’amaca, ricoperto di piume d’ara. Stava aspettando la morte, non aveva segni di violenza. Esistono poche immagini dell’anonimo indigeno. I più nitidi sono stati registrati in video e rilasciati qualche anno fa dal corpo che veglia sugli aborigeni.

Marcelo dos Santos ha spiegato che l’uomo indigeno stava aspettando la morte, non aveva segni di violenza

Appare nudo, con una specie di mantello, che sta abbattendo un albero senza rendersi conto che qualcuno da lontano sta zoomando avanti e indietro da una telecamera. Nel delicato equilibrio della politica del no contact, l’indigeno non ha mai parlato in presenza dei suoi caregiver —forse per evitare di essere identificato dalla lingua—, ma è arrivato ad accettare alcuni semi e strumenti che gli sono stati lasciati “per migliorare la sua qualità di vita”, come spiega una nota dell’OPI (Organizzazione dei Popoli Isolati, in portoghese).

I funzionari hanno sempre evitato di forzare il contatto con lui. Gli indiani incontattati sono l’anello più debole tra i nativi, sebbene siano quelli che meglio preservano la giungla e la biodiversità. Il Brasile conta circa 115 tribù. La Javari Valley, al confine con Colombia e Perù, è il luogo più concentrato e il luogo in cui Bruno Pereira, specialista in indigeni isolati, e il giornalista britannico Dom Philips sono stati uccisi lo scorso giugno dai bracconieri. L’arrivo al potere di Jair Bolsonaro, quasi quattro anni fa, ha significato il crescente indebolimento delle istituzioni che si prendono cura dell’ambiente, delle popolazioni indigene e della biodiversità.

L’indiano nel buco è noto per essere sopravvissuto a un massacro nel 1995, quando i proprietari terrieri della regione pagarono i coloni per sterminare l’intera tribù e distruggere ogni traccia della loro esistenza. Era il modo di appropriarsi della terra della giungla per trasformarla in pascolo. Nessuno dei loro è sopravvissuto. E iniziò una nuova tappa in una solitudine scelta e quasi assoluta.

Si nutriva di cinghiali, tartarughe o uccelli che cacciava con frecce o trappole. Gli piaceva anche il miele. L’OPI, una Ong, afferma che l’indigeno solitario della terra dei Tanaru “è stato vittima di un atroce processo di sterminio, a seguito dell’arrivo di grandi proprietà patrocinate dallo Stato.

Ha assistito alla morte del suo popolo, la sua terra è stata trasformata in pascolo ed è stato condannato a trascorrere il resto della sua vita in una piccola porzione di giungla intervenuta dalla giustizia e circondata da grandi fattorie nella regione del fiume Corumbiara, a Rondonia”. La Ong e altri attivisti temono che, perdendo il suo unico abitante, la terra a cui ha concesso protezione legale sia in balia degli interessi agricoli.