Adriano Celentano, tutta la verità sul tradimento: cos’è successo con Ornella Muti

Adriano Celentano, finalmente viene fuori la verità sul tradimento: che cosa è successo davvero con Ornella Muti? Ora sappiamo tutto.

Che Adriano Celentano e Ornella Muti avessero avuto una storia segreta è cosa nota a tutti. Finalmente però spunta tutta la verità che per anni si è celata dietro al tradimento. Ecco che cosa è davvero accaduto.

Adriano Celentano e Ornella Muti, riflettori puntati sugli ex amanti

Proprio così: Adriano Celentano ed Ornella Muti sono stati amanti. Questa è una notizia che è venuta fuori un bel po’ di tempo fa ma che non è mai stata davvero chiarita né spiegata dai diretti interessati. Tanti dubbi, insinuazioni e segreti hanno avvolto nel mistero questa vicenda.

Ora lo sappiamo per certo: c’è stata davvero la relazione extraconiugale tra Celentano, che al tempo era già in coppia con Claudia Mori e la bellissima Ornella Muti che, agli inizi degli anni 80′, quando tutto è successo, era all’apice del suo successo da attrice.

Il “molleggiato”, è sicuramente è uno degli artisti italiani più amati del panorama musicale della nostra bella Italia ma non si è dedicato soltanto alla musica, Adriano. Celentano è stato anche un regista e un attore.

Proprio sul set di un film che lo ha visto protagonista, ha incontrato Ornella Muti e di lei si è invaghita. Finalmente dopo anni spunta tutta la verità sulla loro relazione che per un periodo è stata tenuta nascosta a tutti.

Tutto a galla: ecco la verità sul tradimento

Finalmente vengono alla luce dettagli sul tradimento che ha coinvolto Adriano Celentano e Ornella Muti. Come sappiamo, il molleggiato e la bellissima attrice hanno avuto una relazione tanti anni fa.

I due si sono conosciuti sul set de “Il bisbetico domato” ed è stato un colpo di fulmine. Al tempo Adriano era già in coppia con Claudia Mori mentre la Muti era un’attrice in erba nel pieno però del suo carriera e anche lei era sentimentalmente impegnata con Alessio Orano.

A intervenire ora e a raccontare tutto nel dettaglio sono proprio i protagonisti di questa liaison che per anni ha fatto parlare e sparlare tutti. La Muti a cuore aperto ha dichiarato che Adriano Celentano “è stato l’unica infedeltà della sua vita”.

Nel 1981, sul set de “Il bisbetico domato”, la Muti non è riuscita a trattenersi: aveva perso la testa per il cantante e attore dal fascino senza tempo. Lui, il molleggiato, era già impegnato con Claudia Mori all’epoca dei fatti. Per tale ragione, quando scattò la scintilla tra di loro, i due decisero di mantenere segreta la loro storia.

Per anni si è parlato soltanto di rumors e di voci di corridoio fino a quando Celentano ha deciso di raccontare una volta per tutte la verità costringendo, di conseguenza, anche Ornella Muti a fare la stessa cosa.

Ornella Muti furiosa

Claudia Mori ne era al corrente. La discografica e moglie del cantante da tanti anni ha dichiarato di aver perdonato l’infedeltà dichiarando che è stata lei a far soffrire Adriano in un periodo particolare della sua vita, dato che il cantante si sentiva solo poiché lei era fredda e distante con lui.

Quando Adriano Celentano ha deciso di raccontare tutta la verità sul suo tradimento con Ornella, l’attrice italiana non ne sapeva nulla. In un’intervista al Fatto Quotidiano, ha parlato del suo malcontento per questa situazione che si è venuta a creare.

La Muti ha dichiarato che avrebbe preferito essere informata da Adriano prima di finire su tutti i giornali bollata come “l’amante del molleggiato”. A seguito delle forti dichiarazioni di Adriano che ha ammesso il tradimento con la Muti quando lui aveva 42 anni e lei 26, Ornella è stata costretta a prendere parola e a raccontare anche la sua versione dei fatti che però è chiaramente coincisa con quella del cantante.