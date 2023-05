Rovelli attacca Crosetto, il ministro: “Lo inviterò per conoscermi”

Botta e risposta tra Rovelli e Crosetto. Il fisico attacca al concertone del Primo Maggio, il ministro lo invita a pranzo: “Grazie, ma non è personale”.

Durante il concerto Primo Maggio il fisico Carlo Rovelli si è rivolto verso il ministro della Difesa, parlando dei suoi rapporti ipotetici con la fabbrica di armi Leonardo. Guido Crosetto risponde: “Lo inviterò a pranzo, così potrà conoscere le mie idee sapendo di cosa faccio ogni giorno per la pace“.

Non un attacco personale, ovviamente, ma politico. Eppure c’è stato bisogno anche della replica di Rovelli. Il fisico nella giornata di ieri è andato dritto contro il ministro della Difesa durante il concertone del Primo Maggio, e Guido Crosetto a poche ore dal suo intervento ha risposto.

Su Twitter l’alfiere di Fratelli d’Italia si è rivolto con accondiscendenza alle critiche: “Inviterò a pranzo il professor Rovelli così la prossima volta che parlerà di me lo farà avendo conosciuto me, le mie idee, sapendo cosa ho fatto e faccio ogni giorno per cercare la pace e fermare la guerra ed anche per sentire come si serve una nazione con serietà e rispetto“.

Ma c’era ben poco di personale nelle parole di Carlo Rovelli, che pure non lo aveva mai nominato di persona. L’accusa è stata di essere vicino a una delle fabbriche di armi “più grandi nel mondo”, ossia Leonardo. “Stiamo andando verso una guerra che cresce” ha poi concluso Rovelli dal palco di Roma.

Rovelli: “Apprezzo la cortesia, ma non era personale”

Anche Ambra poi, dopo l’accento posto ancora dal fisico sulle spesi militari in Ucraina, è intervenuta. La conduttrice ha detto: “Non c’è censura, dispiace che non ci sia un contraddittorio dopo un attacco, non essendo questo un dibattito politico”.

Insomma, le questioni politiche e le critiche al governo hanno caratterizzato alcuni momenti del concerto del Primo Maggio a Roma, ancora una volta. In ogni caso Rovelli ci ha tenuto a rispondere al tweet del ministro della Difesa, ringraziando per la cortesi e il suo “gentile invito a cena” a che se la questione era sicuramente politica, non certo personale tra i due.

“Apprezzo molto la cortesia del ministro della Difesa, e il suo gentile invito a cena, e lo ringrazio. Ma la questione che ho posto nel mio intervento il 1° maggio non è personale fra lui e me. È politica, riguarda il futuro di noi tutti“. Piuttosto, Rovelli afferma ancora su Facebook, che avrebbe ferito che se ne discutesse nel Paese, con i cittadini, e non in una cena in due.