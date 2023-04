Non sprecarlo più, buttarlo è un errore: usalo per le piante in balcone e giardino

Perché sprecarlo quando si può riutilizzare? Ecco il nuovo metodo dei giardinieri per le piante in balcone e in giardino.

Riutilizzare è sempre un ottimo consiglio, soprattutto in un periodo storico come questo attuale. Gli sprechi non fanno bene all’ambiente e ci sono degli ingredienti che possono avere più funzionalità e usi. È il caso di un ingrediente, o meglio del seme di un ottimo prodotto, che gli esperti usano come fertilizzante e nutriente per le piante. Le sue proprietà sono riconosciute in ogni parte del mondo: questi sono i motivi per usarlo e anche il metodo per le piante in balcone e in giardino.

Nutriente e fertilizzante per le piante in balcone e in giardino

Ci sono dei nutrienti e fertilizzanti per le piante in balcone e in giardino che si possono usare, senza sprecare nulla. È infatti normale mangiare un ottimo avocado e poi buttare via il seme nel secchio dell’umido. In realtà, questo nocciolo è un concentrato attivo di proprietà e benefici che possono curare e nutrire tutte le piante.

Come fare per usarlo al meglio? I giardinieri professionisti consigliano di conservare il nocciolo, lavarlo bene sotto l’acqua e poi asciugarlo. Una volta fatto si può frullare direttamente oppure grattugiare manualmente.

In ogni caso si ha a disposizione una poltiglia ricca di sali minerali e vitamine ottime per le piante in balcone e anche quelle del giardino. Ora si procede mescolando questo impasto direttamente al terreno. In alternativa si può allungare con dell’acqua, lasciare macerare per tutta la notte e poi filtrare il contenuto così da avere una sostanza ancora più potente.

In aggiunta, per rendelo più efficace, si possono usare le bucce delle banane e anche le cipolle.

Proprietà del seme di avocado

Il seme di avocado non dovrebbe mai essere buttato, infatti nella maggior parte dei casi i giardinieri lo conservano come nutrimento attivo per le piante. Di solito dell’avocado si usa la polpa, mentre il seme viene conservato per i suoi tanti benefici in ambito ambientale.

Il seme grande che si trova al centro del frutto ha un contenuto ricco di acidi grassi, fitosteroli e amminoacidi essenziali. Per grattugiarlo velocemente, basterà rimuovere la pellicina intorno che lo protegge e poi lasciare asciugare. Il seme di avocato grattugiato diventa un fertilizzante per le piante ricco di vitamine e Sali minerali indispensabili per il bene delle piante.

Non è facile trovare in commercio questo frutto ottimo, usato non solo in cucina ma anche nell’ambito dei benessere. Quando lo si acquista da un fruttivendolo esperto, chiedere sempre che sia maturo così da poter avere un ottimo ingrediente e anche un ottimo fertilizzante per nel giardino e per le piante che ci sono nel balcone.

Prima di buttare gli ingredienti naturali, in generale, chiedere sempre un consiglio ai giardinieri di fiducia così che possano valutare gli usi alternativi che si possono fare.