Inghilterra-Iran, probabili formazioni e statistiche

Dopo la partita inaugurale tra Qatar e Ecuador il Mondiale in Qatar entra nel vivo, alle 14 italiane l’Inghilterra sfiderà l’Iran nel primo match del Gruppo B, stasera la prima giornata si concluderà con il match tra Stati Uniti e Galles.



I vice campioni d’Europa in carica sono pronti ad iniziare la loro avventura al Mondiale, Foden e compagni vogliono confermare le ottime sensazioni lasciate ad Euro 2020 e continuare il loro percorso di crescita.

Southgate ha caricato l’ambiente in vista della sfida con l’Iran, l’obiettivo è quello di non sottovalutare nessuno e raggiungere il prima possibile la qualificazione agli ottavi di finale.

La squadra dei tre leoni può contare su un organico forte e tecnico e con un Phil Foden in più rispetto alla squadra che lo scorso anno ha raggiunto la finale dell’Europeo a Wembley.

Poco da perdere invece per l‘Iran che dopo aver centrato con grande facilità l’accesso a questo mondiale proverà a giocarsi le proprie carte fin dall’inizio con l’obiettivo di ribaltare un pronostico che al momento li vede come fanalino di coda del Gruppo B.

Stasera si concluderà la prima giornata del girone con il match tra USA e Galles.



Rise and shine! Matchday two is starting soon 😍#Qatar2022 | @adidasfootball — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2022

Inghilterra con il 4-2-3-1. davanti Foden e Sterling ad ispirare Kane

Tante le assenze per Southgate che dovrà fare a meno di Walker e Maddison, rimane aperto invece il ballottaggio sulla corsia di destra con Trippier che parte in vantaggio rispetto ad Alexander-Arnold.

Le mancate convocazioni di Tomori e Smalling hanno fatto tanto rumore in Inghilterra, la difesa inglese sarà guidata da Maguire che insieme a Stones proteggerà la porta di Pickford.



Mentre a destra è aperto il ballottaggio a sinistra è sicuro della maglia da titolare Shaw, a centrocampo dovrebbero agire Rice, Bellingham e Mount con Foden e Sterling dietro all’unica punta Kane.

Iran con il 4-3-3, la stella è Taremi

Tanta curiosità intorno all’Iran, Queiroz dovrebbe confermare il solito 4-3-3 che gli ha permesso di qualificarsi con facilità a questo campionato del mondo.

Al centro dell’attacco ci sarà la stella della squadra Taremi, l’attaccante del Porto è infatti il vero trascinatore della squadra e da stasera proverà a trascinare i suoi.

Tra i pali c’è Beiranvand, davanti a lui la difesa a quattro composta da Moharrami, Kanaani, Hosseini e Hajsafi.

Ezarolahi, Gholizadeh e Nourollahi guideranno il centrocampo con Jahanbakhsh e Ansarifard a supporto dell’unica punta Taremi.



Il match sarà trasmesso alle ore 14 italiane e sarà visibile su Rai 1.