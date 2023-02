Asciugatrice, il trucco per asciugare il bucato 2 volte più veloce

L’asciugatrice è un elettrodomestico irrinunciabile in inverno. Eppure consuma tanto. Vediamo come risparmiare.

Esiste un trucco poco conosciuto per asciugare i panni due volte più velocemente utilizzando l’asciugatrice.

Asciugatrice: quanto mi costi

L’asciugatrice è un elettrodomestico molto utile per asciugare la propria biancheria, soprattutto in inverno. Durante la stagione fredda, infatti, asciugare velocemente i propri panni sembra un vero e proprio miraggio. In molte case, soprattutto di piccole dimensioni, ci si ritrova con almeno uno stendibiancheria sempre aperto.

Se poi si hanno bambini a casa la situazione potrebbe peggiorare perché aumentano i capi da lavare e conseguentemente, da asciugare. Con la crisi energetica, poi, anche chi ha l’asciugatrice sceglie di utilizzarla sempre meno poiché si tratta di un elettrodomestico che consuma molta elettricità. Essa può incidere parecchio in bolletta.

Come fare per limitarne l’uso? Non si può sperare altro che arrivi la bella stagione? Per fortuna, esistono dei metodi per poter utilizzare sì l’asciugatrice ma risparmiando tempo e denaro poiché i panni, al suo interno, si asciugano più velocemente, mettendoci la metà del tempo. Vediamo di cosa si tratta.

Il trucco da adottare

Prima di parlare del metodo da utilizzare nella propria asciugatrice, ricordiamo che la biancheria può asciugare meglio e più velocemente, se si osservano alcuni accorgimenti.

Il primo riguarda, senza dubbio, l’uso della centrifuga. Se si decide di stendere la biancheria in casa, meglio prediligere delle stanze ben ventilate e calde. Le stanze umide andrebbero evitate. L’asciugatura può essere favorita anche dal posizionamento dello stendino vicino alla finestra, soprattutto se dai vetri filtra il sole.

Inoltre, quando si stendono i vestiti sullo stendibiancheria dovrebbero essere messi ben distanziati tra di loro, per favorire il passaggio dell’aria.

Come asciugare i vestiti più velocemente con l’asciugatrice? Per un’asciugatura rapida, l’elettrodomestico dovrebbe essere impostato a basse temperature. Ciò, però, potrebbe costare molto in termini di consumo energetico. Perciò dovresti prendere in considerazione la programmazione di cicli brevi, con l’aggiunta di asciugamani asciutti all’interno dell’oblò, al fine di assorbire l’umidità.

Un altro trucco è quello che prevede l’utilizzo di gomitoli di lana biologica al 100%. Essi vanno inseriti nel cestello dell’asciugatrice quando si esegue il proprio ciclo abituale. La loro funzione è quella di assorbire l’umidità e ridurre la durata dei cicli. Si può risparmiare circa il 20% del tempo. Per un carico piccolo si dovrebbero usare 3-4 palline, per uno grande 4-5.

Naturalmente, bisogna evitare di riempire troppo l’asciugatrice, altrimenti le impediremmo di svolgere correttamente il suo lavoro. Prima di mettere dentro l’elettrodomestico i panni umidi, un altro trucco prevede che gli indumenti vengano tamponati in un asciugamano di spugna doppia ben asciutto. I tempi di asciugatura verranno accelerati ed il rischio della creazione di muffe o cattivi odori arginato.