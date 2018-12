Pensionati, prestiti con cessione del quinto: nuove regole INPS

Cambia la cessione del quinto per i pensionati. Con il messaggio 4621 del 10 dicembre 2018, visionabile sul sito dell’INPS, l’istituto di credito fornisce le nuove disposizioni per i prestiti per pensionati con cessione del quinto.

La cessione del quinto è una forma di prestito personale che può essere richiesta ad un istituto di credito da un dipendente o da un pensionato.

La restituzione del prestito avviene con un prelievo dal conto bancario del soggetto, fino ad un massimo di un quinto sull’ammontare dello stipendio o della pensione.

Nel caso dei pensionati, la durata del prestito non può essere superiore a 10 anni e occorre stipulare un’assicurazione contro il rischio di morte del richiedente.

Le nuove disposizioni INPS sono dettate dell’entrata in vigore del GDPR e saranno valide dall’1 gennaio 2019.