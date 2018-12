Milano, la città con la miglior qualità di vita in Italia

Milano è prima in classifica come città italiana in cui la qualità della vita è migliore. La capitale meneghina, come anche il suo Hinterland, raggiunge per la prima volta la vetta della classifica. In passato, si era posizionata per 7 volte su 42 nelle prime tre posizioni. Seguono Bolzano e Aosta, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Ultima della classifica è Vibo Valentia. Roma si piazza al 21simo posto (rispetto al 24esimo dell’anno scorso). Guadagnano posizioni Napoli, Venezia, Torino, Catania, Bari e Bologna, mentre perdono posizioni Genova e Firenze.

Il primato di Milano è legato agli indicatori di reddito, di lavoro e legati ai servizi. I depositi in banca pro capite sono i più alti in Italia. E sale anche la spesa per la cultura. Tra i nei vediamo però un problema di sicurezza e un’alta litigiosità nei tribunali.