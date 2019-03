Legittima difesa approvata alla Camera: cosa cambia?

La riforma della legittima difesa viaggia spedita: il disegno di legge è stato approvato alla Camera fra l’entusiasmo di leghisti ed esponenti di Forza Italia e fra i mal di pancia di grillini e piddini.

Al momento del voto 25 deputati del Movimento 5 Stelle non erano presenti. Il PD si è invece opposto con ogni energia ad una norma accusata di sovvertire “i valori costituzionali proponendo un’idea arcaica di giustizia che diventa vendetta privata”.

Perché il testo diventi legge occorre però un nuovo passaggio in Senato.

La riforma si basa su alcuni cardini:

1) Inasprimento delle pene per chi viola la proprietà altrui per rubare.

L’articolo 4 aumenta le pene per chi viola il domicilio. Nel testo si legge che “chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

L’articolo 5 aumenta le pene per il furto in abitazione: da quattro a sette anni (prima era da tre ai sei).

L’articolo 6 inasprisce le pene per la rapina

2) Viene introdotto lo “stato di grave turbamento” che solleva da qualsiasi tipo di responsabilità qualora si ferisca o si uccida un ladro.

Nel testo si legge: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

3) La difesa è sempre legittima.

L’articolo 1 modifica l’articolo 52 del codice penale prevedendo che “sussiste sempre il rapporto di proporzione” tra offesa e difesa. Ci si potrà difendere anche di fronte alla semplice “minaccia dell’uso di armi”.E si potrà agire per difendere non solo la vita ma anche i beni propri o altrui “quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

4) Il risarcimento del danno.

Se il ladro viene condannato, ha diritto alla sospensione della pena solo dopo avere risarcito i danni ai derubati.

5) Il risarcimento in sede civile.

La vittima di furto che si sia legittimamente difesa non può essere chiamata a risarcire il ladro in sede civile. In pratica se si viene assolti in sede penale, il ladro ferito (o i suoi eredi in caso il ladro sia stato ucciso) non ha titoli per chiedere soldi al derubato.