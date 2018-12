I mercatini di Natale più belli d’Italia

Quali sono i mercatini più belli d’Italia? I più famosi si trovano nella parte più a Nord della penisola, in particolare in Trentino Alto Adige: qui infatti sono famose le bancarelle natalizie di Bolzano, Trento, Bressanone e Merano. Sempre sui monti, ma questa volta in Valle D’Aosta, sono molto conosciuti i mercatini di Aosta.

Anche nelle grandi metropoli vengono allestiti dei piccoli Christmas village davvero incantevoli: da non perdere quelli di Torino, gli Obei Obei di Milano, le bancarelle di Firenze e quelle tra i vicoli di Napoli.

Una versione alternativa ma davvero affascinante del mercatino natalizio è l’Artigianato in Fiera, che si tiene a Rho, fuori Milano.

Foto: Shutterstock.com