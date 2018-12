Quali sono i mercatini di Natale più belli d’Europa? La Germania la fa da padrone in questo campo con le suggestive luci e bancarelle natalizie di Francoforte, Norimberga, Monaco di Baviera e Dresda. Segue l’Austria, con Vienna e Innsbruck. Meravigliosi anche i mercatini di Strasburgo in Francia, Lucerna in Svizzera, Praga in Repubblica Ceca e Bruges in Belgio. Meno conosciuto, ma molto suggestivo è il mercato natalizio di Bath nel Regno Unito. Mentre il più caratteristico e perfetto per far sognare i bambini è il Santa Claus Village a Rovaniemi, in Finlandia.

Foto: Shutterstock.com