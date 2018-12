I 4 matrimoni di Maurizio Costanzo

Sapevate che Maurizio Costanzo si è sposato 4 volte? Ne haparlato a Porta a porta, dov’è stato ospite di Bruno Vespa. Qui ha presentatoil suo ultimo libro “Il tritolo e le rose”, in cui raccontal’attentato mafioso in cui ha rischiato di perdere la vita e delle 4 volte incui si è sposato. Il primo è stato nel 1963 con Lori Sammartino, e il secondocon Flaminia Morandi, con la quale ha avuto i due figli Camilla e Saverio. Hapoi avuto una storia con Simona Izzo, con la quale non è però convolato a nozze.Il terzo matrimonio è arrivato con Marta Flavi, ma anche questo è durato poco. Mail quarto matrimonio con Maria De Filippi è stato “quello giusto”. Sisono conosciuti nell’89, Maria da avvocato è diventata assistente di Maurizio edopo essersi innamorati, nel ’95 hanno detto sì.

Foto: ANSA/Shutterstock.com