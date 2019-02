Fat rat: il grosso grasso ratto tedesco incastrato nel tombino

I chili di troppo non sono un problema solo per gli umani, come dimostra questo video girato nella città tedesca di Bensheim e diventato immediatamente virale. Il video mostra la disavventura di un topo rimasto incastrato nel tombino della fogna perché un po’ troppo cicciottello.

Per liberare la bestiola è stato necessario l’intervento dei pompieri della squadra volontaria e di un’organizzazione per il soccorso degli animali. Nove persone in tutto.

Alla fine delle operazioni di salvataggio la ragazza che aveva allertato i vigili del fuoco ha regalato loro un disegno.

Intanto il topolino è diventato famoso sui social col soprannome di “Fat rat”.