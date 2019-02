Quiz sugli Angeli: quanto ne sai delle creature invisibili?

Ecco un quiz sugli angeli per testare le tue conoscenze sulle creature incorporee di cui parlano le Sacre Scritture. Gli angeli vengono descritti come esseri puramente spirituali, intelligenti e alle dirette dipendenze di Dio. Come l’uomo, anche agli angeli si attribuisce la facoltà di esercitare il libero arbitrio. Non sempre però essi lo hanno esercitato saggiamente…

Ma ti abbiamo già dato fin troppi suggerimenti: clicca subito su INIZIA IL QUIZ e metti alla prova la tua cultura sugli angeli. E sei il nostro piccolo gioco ti piace, condividilo su Facebook con i tuoi contatti. Buon divertimento con il Quiz sugli Angeli di NanoPress!