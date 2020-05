Poker: aumentano i giocatori online per via del coronavirus | Nanopress

In seguito alle restrizioni per il coronavirus, le abitudini degli italiani sono cambiate: si esce di meno, si punta a passare il tempo con attività ricreative e si ricerca, anche virtualmente, di ricorrere alla socialità. Seguendo questo trend, aumenta l’interesse nei confronti di giochi online come il poker, un piccolo diversivo per smorzare la routine e distrarsi anche fra le mura domestiche. Crescono i giocatori e contemporaneamente le poker room, che offrono esperienze di gioco virtuale realistiche e all’avanguardia.

Le poker room online

A far gola agli utenti che oggi dirottano il loro interesse nei confronti del poker online sono i numerosi bonus di benvenuto offerti dalle poker room. Si tratta di incentivi che vengono corrisposti al momento del primo deposito e che possono essere utilizzati per dare il via all’attività di gioco. Le migliori poker room italiane, naturalmente, annoverano percorsi adatti sia a chi si avvicina al gioco online per la prima volta, sia ai professionisti del settore, ai quali offrono una buona grafica, un ottimo servizio assistenza, ma soprattutto un cospicuo numero di eventi in calendario. Iscrivendosi a un sito di poker, infatti, si può sconfiggere la noia da isolamento con una serie di tornei ufficiali, disponibili a scadenza regalare e con montepremi anche interessanti.

Come scegliere le migliori poker room online

Anche se a un occhio poco attento le principali piattaforme di gioco online possono apparire tutte uguali, sulla rete è molto facile imbattersi in attività fraudolente e illegali: si tratta di poker room prive del marchio di certificazione rilasciato dalla AAMS (l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) e per questo non sicure per i giocatori. In assenza di licenza, in particolare, si è di fronte a siti fraudolenti che operano in maniera illegale, dove gli utenti non sono tutelati né da possibili truffe sul proprio conto, né dalla presenza di hack nelle fasi di gioco.

L’importanza dei siti riconosciuti dall’AAMS

Per conoscere l’affidabilità di una poker room, basta effettuare un semplice controllo. Le piattaforme che hanno ricevuto l’approvazione della AAMS, e che quindi garantiscono ai giocatori attività sempre trasparenti, espongono i bollini della certificazione e del gioco sicuro, in presenza dei quali l’utente è tutelato da ogni possibile frode. Naturalmente, i migliori siti di poker, oltre a godere del certificato di sicurezza emesso dal Monopolio di Stato, hanno dalla loro una serie di servizi aggiuntivi per assicurare ai partecipanti un’esperienza sempre sicura: godono, ad esempio, di una maggiore efficienza per quanto riguarda i depositi e i prelievi, e possono offrire un servizio assistenza puntuale per soddisfare ogni tipo di necessità.

Poker room: browser web e programmi

Chi ama il poker online oggi può giocare davvero ovunque: le migliori poker room italiane offrono varie soluzioni di gaming consentendo di usufruire del servizio anche con diversi dispositivi. Si può accedere alle stanze tramite web browser – quindi loggandosi direttamente sul sito ufficiale – o per mezzo di un programma gratuito, da scaricare sul proprio computer desktop. In ogni caso, si tratta di due soluzioni che richiedono l’utilizzo del pc e che sono favorite da chi, soprattutto in questi giorni di isolamento domestico, ha la possibilità di giocare da casa.

App mobile per accedere alle poker room

In alternativa al classico pc, le piattaforme online di poker offrono l’accesso anche da app mobile, dal momento che, sempre più spesso, anche chi ha a disposizione un computer fisso preferisce giocare tramite tablet o dal proprio smartphone. Le diverse soluzioni di gaming, naturalmente, sono sempre collegate a un unico account e la scelta dell’una o dell’altra dipende sempre da preferenze di tipo personale.

Iscrizione e sicurezza

È importante precisare che per accedere alle poker room è richiesta una semplice procedura di registrazione. Trattandosi di servizi del tutto legali, In questa fase all’utente è richiesto di fornire i propri dati anagrafici, a tutela sia della piattaforma di gioco, sia dell’aspirante giocatore. L’iter, naturalmente, è sicuro e sempre gratuito e garantisce un’attività sempre distante da ogni tipo di truffa.