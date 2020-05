Servizi per aziende: tutti i vantaggi di affidarsi a un consulente SEO | Nanopress

Negli ultimi anni si sente parlare spesso di digitalizzazione, un aspetto considerato fondamentale per la competitività delle imprese. Tuttavia, nonostante qualche rara eccezione, in Italia sono ancora poche le aziende che riescono a sfruttare appieno i vantaggi del web, di fatto perdendo molte delle chance che il mondo digitale è in grado di offrire, soprattutto perché non si affidano a un consulente SEO.

Nella maggior parte dei casi gli errori sono commessi per la mancanza di pianificazione, infatti sono veramente tante le società che decidono di fare tutto da sole, senza affidarsi a dei veri professionisti. Si tratta di una strategia errata, poiché oltre a non portare risultati concreti, specialmente nel lungo periodo, distoglie l’attenzione dalla gestione della propria attività imprenditoriale o commerciale.

Perché un’azienda dovrebbe rivolgersi a un consulente SEO?

Una delle figure più importanti per un business online è il consulente SEO, un professionista specializzato nell’analisi strategica del web: non è soltanto un tecnico, ma una persona che può indicare la strada alle imprese, scovando le opportunità nelle varie nicchie di mercato e aiutando le società a non sprecare risorse in attività poco remunerative.

Il valore di una consulenza seo per aziende, come il servizio professionale proposto dall’esperto Roberto Serra, può rivelarsi estremamente profittevole per impostare un business nella maniera corretta. In oltre 10 anni di lavoro ha contribuito alla crescita di numerose imprese, operando al fianco dei suoi clienti per consentire loro di investire in modo intelligente.

Il web ormai è caratterizzato da una competizione serrata, dove bisogna avere un budget adeguato e fare le cose giuste nel momento più opportuno. Un consulente SEO può realizzare indagini di mercato molto precise, utilizzando la sua esperienza personale, alcune tecniche professionali e una serie di tool indispensabili.

In questo modo, può eseguire una SEO Audit completa in base alle esigenze dell’azienda, per cercare chiavi di ricerca strategiche, studiare i volumi di traffico, valutare cosa fanno i competitor e proporre indicazioni sulle tempistiche e i costi da sostenere per raggiungere i propri obiettivi. Il valore di queste informazioni dipende dal settore e dal tipo di business, tuttavia nella maggior parte dei casi il ritorno sull’investimento è davvero elevato.

Di cosa si occupa un consulente SEO?

Le attività svolte da un consulente SEO esperto sono molteplici, allo stesso tempo il compito principale è quello dell’analisi strategica. Il lavoro più importante consiste nello studio del mercato, dei competitor e degli utenti in target con il progetto aziendale, per fornire dati precisi su ogni campo d’interesse dell’impresa.

Ad esempio, verifica i settori in cui un’azienda vorrebbe investire, per capire quali sono le opportunità di quella nicchia, se è possibile creare un business profittevole e quanto bisogna spendere per ottenere dei risultati concreti.

Con il lavoro della SEO Audit è possibile scoprire quali keyword usare per le campagne di marketing e quali invece per la comunicazione aziendale.

Dopodiché, un consulente specializzato nella SEO effettua analisi approfondite del sito web aziendale o dell’e-commerce, per comprendere quali azioni devono essere intraprese per ottimizzarne il posizionamento, aumentare il tasso di conversione e migliorarne visibilità, traffico organico strategico e autorevolezza digitale.

Per farlo si pianificano interventi on-site e off-site, con attività di link building e Digital PR, inoltre si può lavorare sulle prestazioni del portale e applicare tecniche SEO per aumentare il ranking del sito web. Ogni procedimento viene effettuato con uno scopo preciso, per aiutare il cliente ad arrivare laddove vuole giungere con il proprio business online, in base ai suoi obiettivi di medio e lungo termine.

I vantaggi di una consulenza SEO professionale

Al giorno d’oggi è fondamentale affrontare il web in modo professionale e serio, riducendo al minimo gli errori e gestendo in maniera accurata le risorse da investire.

Nessuno vuole investire fondi in attività non remunerative, ad esempio aprendo un negozio di prodotti con una domanda di mercato bassa, oppure avviando uno store senza che i clienti lo vengano a sapere.

Il vantaggio di appoggiarsi a un esperto consulente SEO come Roberto Serra è proprio questo, come è illustrato in maniera dettagliata nelle numerose guide pubblicate all’interno del suo sito web roberto-serra.com.

Bisogna muoversi nel mondo digitale in maniera consapevole, conoscendo esattamente quali sono i rischi, le difficoltà e le opportunità di ogni attività che si va a intraprendere, per risparmiare tempo e risorse e valorizzare ogni spesa fatta.