Black Friday tecnologia: le migliori offerte

Black Friday e tecnologia si sposano e noi diamo la caccia agli sconti. In questi giorni i maggiori siti di e-commerce, negozi e catene che trattano articoli tech propongono una quantità pressoché infinita di offerte. Sicuramente questo è il periodo dell’anno più conveniente per cambiare vecchi elettrodomestici, smartphone, pc o tablet.

Noi non ne possiamo fare a meno: viviamo di tecnologia, il livello di semplificazione è sempre più elevato, e siamo alla ricerca dei modelli migliori e che durino di più nel tempo.

Molte aziende che vendono prodotti della categoria hi-tech utilizzano il Black Friday perché i prodotti raggiungano prezzi imbattibili.

Tecnologia a portata di clic

Il gigante dell’e-commerce Amazon ha dedicato una sezione speciale del sito ai più popolari sconti e promozioni del Black Friday. Puoi ottenere fino al 60% di sconto e altro sui prodotti tecnologici nella sezione apposita e le offerte vengono rinnovate ogni 5 minuti.

Se sei uno studente universitario, Amazon ti permetterà di usufruire dell’abbonamento Prime a metà prezzo, completamente gratuito per 90 giorni, utilizzando al momento dell’iscrizione semplicemente una mail universitaria. Se, d’altra parte, sei un’azienda e desideri acquistare attrezzature per la tua attività, Amazon offre la possibilità di fatturazione elettronica automatica.

In occasione del black friday, la tecnologia ne fa da padrona e Amazon pensa alla casa a 360 gradi. Per esempio, i prodotti Philip Hue Lighting sono disponibili fino al 44%. Le offerte per la casa sono variegate. Per esempio, questo kindle ti permette di leggere in qualsiasi ambiente, perché è resistente all’acqua. Sarebbe molto rilassante potersi godere un paio di ore di pace cullati dall’acqua calda e dal tuo libro preferito!

Perfetto per i designer e per gli arredatori. Il Lenovo IdeaPad è notebook ma anche tablet. Multitasking, proprio come te. Puoi comprarlo scontato su Amazon.

Tra i sintoamplificatori in commercio, quello Yamaha è uno dei migliori in assoluto. Amazon lo vende a poco più di 370 euro, 177 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Il più grande negozio online prende proprio sul serio il black friday: la tecnologia è a portata di mano (e di tasca).

Nell’elenco dei prodotti più popolari le prime posizioni sono occupate dai gadget che stanno spopolando. Come l’anno scorso, le cuffie sono uno dei prodotti più ricercati.

Per coloro che desiderano cuffie wireless, non mancano alternative economiche, tra offerte fisse e “flash”. Le cuffie da gioco Razer Kraken ti permetteranno di trasferirti in mondi alternativi. Vuoi provare? Ecco il link per acquistarle a un prezzo speciale riabbassato in occasione del black friday.

Ci sono molte offerte in tutte le categorie del Black Friday. Innanzitutto, per catturare ogni momento durante il prossimo Natale, puoi acquistare questa fantastica Nikon Coolpix professionale con uno sconto del 58%. Per un look di alta qualità fotografica.

Black Friday tecnologia: tutto quello che c’è da sapere

Secondo le stime di Confcommercio, negli ultimi anni, la percentuale di consumatori che hanno beneficiato delle promozioni del Black Friday e del Cyber​​Monday è aumentata dal 23% nel 2016 al 32,6% nel 2018. Il settore tecnologico ha visto una crescita più elevata di acquisti online e nei negozi. Ecco alcuni siti dove cercare le offerte più adatte alle tue esigenze.

Sempre nell’ambito della tecnologia, Trony ha lanciato una promozione 3 × 2 in occasione del Black Friday 2019, che durerà per tutta la settimana dello shopping.

Per sfruttare al meglio tutte le grandi offerte in programma, conviene registrarsi sul sito Mediaworld, perché per il black friday ha riservato tantissime sorprese ai clienti.

Euronics non è da meno e ha già attivato una serie di sconti su vari tipi di prodotti tecnologici, alcuni dei quali saranno validi unicamente durante la giornata del 29 novembre. Per saperne di più basta cliccare qui.

Anche Unieuro promuove molti prodotti nel contesto del Black Friday, come il robot aspirapolvere a un prezzo dimezzato di 499 euro, e facendo presentare le giornate più nere dell’anno alla versione contemporanea della famiglia Adams.

Il portale ePrice è attivo con tante iniziative, tra cui promozioni e sconti vantaggiosi che cambiano ogni giorno.