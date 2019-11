Si allarga la famiglia Amazon Echo con nuovi dispositivi che rendono la casa intelligente: Echo Flex, una sorta di ripetitore che permette di utilizzare il proprio echo in altre stanze della casa, ed Echo Studio pensato con tecnologia Dolby Atmos per rendere l’ascolto della musica più coinvolgente. Come gli altri prodotti Echo, anche questi sono predisposti per essere utilizzati con comando vocale tramite assistente intelligente, ma cosa sono le skill Alexa?

Le skill sono delle applicazioni che vengono scaricate dall’apposito store Amazon e installate sul proprio account. Il prezzo? La maggior parte della skill Alexa in italiano sono gratuite e scaricabili con pochi click.

Cosa chiedere ad Alexa? Quali sono i possibili utilizzi delle sue skill nella vita quotidiana? Gli Echo non sono dei semplici altoparlanti per ascoltare musica; si può chiedere loro di eseguire determinate azioni come per esempio abbassare le tapparelle, accendere i riscaldamenti e la macchina del caffè. Tramite le skill si possono chiedere le previsioni meteo, di riprodurre dei suoni rilassanti oppure informazioni riguardo la raccolta differenziata della propria città (se presente).

Per poter far sì che Alexa, e di conseguenza il proprio dispositivo Amazon Echo, possano eseguire determinate azioni, non basta scaricare e installare la skill ma servono anche dei prodotti da acquistare a parte come lampadine smart, prese di corrente e ripetitori universali da interfacciare con gli elettrodomestici.

10 delle migliori skill Alexa disponibili

Utility: Trova Telefono

Trova Telefono è una skill Alexa in italiano che, una volta associata al proprio telefono cellulare, aiuterà nel ritrovarlo.

Si dovrà chiedere, per esempio: Alexa, trova il mio telefono, e questo inizierà a suonare e vibrare.

Skill sviluppata da Paolo Biglioli

Musica con Deezer

Oltre 50 milioni di brani da ascoltare grazie alla skill Deezer disponibile per Amazon Alexa.

Skill sviluppata da Deezer

Home delivery: Just Eat

Skill in italiano per ordinare cibo a domicilio. Occorre avere un account sul celebre portale Just Eat e installare la relativa skill per Alexa. Si possono ripete degli ordini passati, lasciare una recensione oppure chiedere a che punto è il proprio ordine.

Skill sviluppata da Just Eat

Casa intelligente: Smart Life

Con la skill Smart Life si possono comandare tutti i dispositivi connessi alla propria rete. Questa skill è una vera e propria centralina domotica che permette di accendere luci e prese di corrente smart con la propria voce. Un esempio? Alexa, accendi la luce sul comodino!

Skill sviluppata da Tuya Inc.

Casa intelligente: IHC for EU

Skill in italiano che, come la precedente, permette di dare ad Alexa dei comandi vocali per l’accensione e lo spegnimento dei propri elettrodomestici rendendo la domotica alla portata di tutti.

Un esempio? Alexa, accendi la televisione.

Skill sviluppata da BroadLink

Moda: Abbinamento colori

Ci sono dei colori che si fa proprio fatica ad abbinare con altri. La skill Alexa “Abbinamento colori” è completamente in italiano ed è stata sviluppata proprio per aiutare coloro che non hanno molta familiarità con la moda.

Skill sviluppata da lucadom

Super Guida TV

Che cosa fa stasera in tv? Una skill per i device Amazon Echo che, tramite richiesta con comando vocale, fornirà informazioni riguardo film, serie tv e programmi in onda in un determinato orario e canale.

Skill sviluppata da IdeaSolutions S.r.l.

Alexa per i bambini: Ninna Nanna

Skill in italiano per i più piccoli della famiglia. Ninna Nanna riproduce dei dolci suoni per aiutare i bambini ad addormentarsi la sera.

Skill sviluppata da Healing.fm

Sport: Campionato di Calcio Serie A

Quali sono le novità riguardo il campionato di calcio? Una skill Alexa in italiano che permette di scoprire tutte le informazioni utili riguardo le partite, i posticipi, le informazioni su una determinata squadra oppure le classifiche dei giocatori più bravi.

Un esempio? Alexa, chiedi a Campionato di calcio informazioni sul Napoli.

Skill sviluppata da Pierfrancesco Parente