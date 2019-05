Huawei: se Google toglie la licenza Android cosa succede agli utenti?

Google ha deciso di togliere la licenza Android a Huawei. Si tratta di una vera e propria bomba che sconvolge il mercato mobile. Vediamo cosa potrebbe cambiare per gli utenti che possiedono un cellulare Huawei.

La decisione del colosso americano Google esaspera l’escalation di tensioni politiche ed economiche fra Usa e Cina: il presidente americano Donald Trump ha già messo al bando i cellulari cinesi Huawei, insieme a diversi altri brand, e ha imposto uno stop alla fornitura di servizi legati al 5G paventando pericoli per la sicurezza nazionale. Non solo: Meng Wanzhou, figlia del fondatore di Huawei e direttrice finanziaria, è stata arrestata in Canada a dicembre 2018 in base a un mandato di arresto emesso dagli Usa per presunte violazioni alle sanzioni americane contro l’Iran.

Dopo la mossa di Google, gli utenti si pongono dunque una domanda: “Se Google rompe con Huawei ci sarà lo stop agli aggiornamenti?”

Una rassicurazione per gli utenti Huawei: non saranno costretti a disinstallare il sistema operativo dai loro cellulari. Ma a meno di colpi di scena o retromarce è probabile che chi possiede un cellulare Huawei non possa più scaricare aggiornamenti al sistema operativo concesso in licenza. E i nuovi modelli Huawei attesi in commercio nelle prossime stagioni non avranno la versione di Android concessa in licenza come sistema operativo.

Il ban non riguarda in ogni caso la versione open source del sistema operativo Android: ciò che non avverrà più sarà l’utilizzo della versione concessa in licenza d’uso sui nuovi cellulari.

In queste ore febbrili i vertici di Huawei stanno studiando le contromosse da intraprende e non è escluso che nelle prossime settimane venga proposto a determinate fasce di utenti di scaricare versioni del sistema operativo open source adattate ai vari device.

Chi vivrà vedrà, in attesa del nuovo colpo di scena nel braccio di ferro Usa-Cina.