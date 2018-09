Iliad down: problemi di connessione al Nord e Centro Italia

Down per Iliad in buona parte delle regioni italiane: secondo quanto riportato sul sito Downdetector, molti utenti Iliad residenti in diverse parti del Paese da ieri sera stanno avendo problemi con il nuovo operatore low cost. I vari disservizi segnalati non sembrano essersi ancora risolti. Nella giornata odierna la connessione sembra essere ancora altalenante.

Gli utenti hanno denunciato principalmente problemi di connessione a internet (con segnale assente o rallentato a seconda dei casi e delle zone colpite), in qualche occasione si sono verificate difficoltà anche legate alle chiamate. Sempre secondo il sito Downdetector, la mappatura delle segnalazioni evidenzia una maggior concentrazione di casi problematici al Nord, minore l’impatto al Centro e al Sud.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni su cosa sia realmente accaduto alla linea Iliad. Rimanere connessi per avere aggiornamenti.