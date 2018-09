iPhone XC, XS e XS Plus: tutto ciò che c’è da sapere prima del lancio

iPhone XC, XS e XS Plus pronti al lancio. Il prossimo 12 settembre Apple presenterà le nuove generazioni di iPhone con un atteso keynote in diretta dal nuovissimo Steve Jobs Theater del futuristico Apple Campus a Cupertino. Ormai manca solo l’ufficialità, ma si può dare già per certo tutto ciò che riguarda i nuovi cellulari marchiati dal logo della mela morsicata. Già, perché ce ne saranno tre: uno leggermente più economico, uno standard e l’ultimo sarà quello con diagonale più generosa. Facciamo il punto riepilogando tutte le voci che sono sopraggiunte finora sui nomi ufficiali, il design, la scheda tecnica, le funzionalità e naturalmente prezzo e uscita dei nuovi iPhone per il 2018.

Appuntamento, dunque, per il prossimo 12 settembre quando mancano meno di due giorni e finalmente si scioglieranno tutte le riserve sulle nuove generazioni degli iPhone per fine 2018 e per le successive tre stagioni del 2019. I terminali andranno a seguire il solco tracciato l’anno scorso con la presentazione di un modello speciale chiamato iPhone X per celebrare il decennale dall’uscita della prima versione. Cosa aspettarci?

Il nome dei nuovi iPhone

Il nome dei nuovi iPhone è già ufficiale al 99% perché si andrà a riprendere la tradizione che mette nella generazione di mezzo la lettera “S” al fondo del nome come a indicare un’evoluzione non esagerata ma comunque da tenere in considerazione. Dunque, aspettiamoci un iPhone XS che sarà la naturale evoluzione dell’iPhone X dell’anno scorso con l’aggiunta di un iPhone XS Plus che presenterà una doppia fotocamera se non tripla, una batteria più capace, uno schermo più grande e le medesime caratteristiche.

Questi due modelli saranno accompagnati da un terzo chiamato probabilmente iPhone XC (alias iPhone 9) e si riprenderà dunque la “C” che è stata già vista con la generazione iPhone 5, per un modello che viene definito economico anche se proprio economico non sarà, come da ultimo paragrafo di questo approfondimento.

Il design dei nuovi iPhone

I design dei nuovi iPhone dovrebbero essere molto simili tra loro con un fronte occupato per la maggior parte dal grande schermo con un notch nella parte superiore e un retro pulito con fotocamera doppia (dove ci sarà) a orientamento verticale, mentre mancherà il lettore di impronte digitali visto che tutti e tre utilizzeranno riconoscimento facciale come iPhone X dell’anno scorso.

La scheda tecnica dei nuovi iPhone

Quale sarà la scheda tecnica dei nuovi iPhone? Non c’è ancora una voce definitiva, ma si può sapere che i nuovi iPhone avranno tutti e tre il nuovo processore Apple A12, con prestazioni superiori a quella precedente, minori consumi e una più spiccata predisposizione all’intelligenza artificiale.

Il quantitativo di Ram per il modello superiore dovrebbe aggiungere un GB, mentre i tagli di memoria per l’archiviazione dovrebbero rimanere tre senza la possibilità di espansione via MicroSD, come ormai da tradizione. Gli schermi dovrebbero essere rispettivamente a 5.8 pollici, 6.1 pollici e 6.5 pollici, ma i pannelli saranno oled solo per i due modelli superiori mentre per quello standard sarà un LCD tradizionale.

Le fotocamere dovrebbero essere a singolo sensore per i due modelli più bassi e a doppio sensore per quello superiore, con sensore sempre singolare sul fronte per tutti e tre. La batteria dovrebbe essere molto simile tra XC e XS e superiore per XS Plus.

Funzionalità dei nuovi iPhone

Tra le funzionalità dei nuovi iPhone che si possono già anticipare a due giorni dal lancio c’è sicuramente un’attenzione più intensa sull’intelligenza artificiale che avrà una più spiccata presenza non solo con l’assistente virtuale Siri, ma anche in tante applicazioni nella vita quotidiana come l’uso della fotocamera, la compilazione di appunti e tutto quello che porta il dispositivo a studiare le nostre abitudini.

Come già detto, lo sblocco sarà facciale, dunque renderà riconoscibile il nostro volto con il sensore frontale e – in alcuni modelli – anche con un sensore apposito molto più preciso. Siamo in attesa di sapere se ci saranno features più originali che distingueranno il terzetto dal gruppo piuttosto eterogeneo.

Prezzo e uscita dei nuovi iPhone

Terminiamo con la domanda più richiesto ossia quanto costerà il nuovo iPhone. Ebbene, da quanto si può percepire e anticipare online il prezzo nuovo iPhone XC sarà di $699 quindi probabilmente €699 nella sua versione base. Il prezzo di iPhone XS sarà di $999 ossia €999 e il prezzo di iPhone XS sarà di 1099 se non addirittura 1129 per la versione basica a salire.

L’uscita in commercio dei nuovi iPhone andrà a corrispondere con la fine del mese corrente ovverosia intorno al 20-25 massimo di settembre. Non resta dunque che attendere il prossimo 12 settembre per tutte le informazioni ufficiali.