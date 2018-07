iPhone 9: anticipazioni su scheda tecnica e prezzo

Il nuovo iPhone 9 di Apple è atteso per il prossimo settembre come nuovo modello top di gamma. Oltre alla versione standard sarà accompagnato verosimilmente da una versione iPhone 9 Plus con diagonale più abbondante oltre che da un iPhone X di seconda generazione con design esclusivo e caratteristiche tecniche più elaborate.

Mentre ci sono ancora molte voci sul fatto che Apple potrebbe presentare in realtà due iPhone X dei quali uno standard e uno con schermo più grande e solo un modello tradizionale, in realtà le quotazioni delle ipotesi su un modello soltanto di quello speciale sono più che solide. Che sia quel che sia il percorso intrapreso da Apple, rimane la mezza certezza di una triplice presentazione.

Design di iPhone 9

Il design di iPhone 9 dovrebbe riprendere le stesse caratteristiche estetiche di quello di iPhone 8. Dunque, con uno schermo che utilizza non completamente lo spazio frontale. Tradotto, significa niente notch e dovrebbe migliorare la qualità del vetro di protezione e assottigliarsi ancora di più il bordo pur non perdendo in performance della batteria.

Scheda tecnica di iPhone 9

Sul fronte scheda tecnica, il nuovo iPhone 9 dovrebbe contare su una fotocamera singola sensore sul retro che diventa doppia nel modello phablet, mentre la futura generazione del cellulare Apple avrà un SoC proprietario Apple A11 accompagnato da 2 giga di RAM e una memoria interna da 64 gigabyte di base e fino a 256 gigabyte di memoria massima.

Lo schermo dovrebbe non essere l’OLED prerogativa del modello di punta iPhone X di seconda generazione ma un Super LCD con una diagonale da 6 pollici e una risoluzione pari al full hd a seconda del rapporto di forma. La densità dello schermo di iPhone 9 sarà di 320-330 pixel per pollici contro i 458 pixel per pollici del secondo iPhone X.

A sorpresa dovrebbe non esserci il 3D Touch ossia il chip per la tridimensionalità dello schermo che potrebbe così perdere una delle novità più apprezzate dell’ultimo periodo dei melafonini.

Prezzo di iPhone 9

Quale sarà il prezzo di iPhone 9? Teoricamente dovrebbe essere lo stesso di quello di iPhone 8 al momento del lancio quindi si ipotizza un costo di partenza intorno ai €850 per il modello standard fino arrivare oltre 950 per quello con più memoria interna.

Non resta che aspettare nuove informazioni che non tarderanno sicuramente ad arrivare.