Wind e 3 Italia in down: malfunzionamenti e problemi per Internet e chiamate

La rete Wind e Tre Italia è in down da alcune ore nella giornata di oggi del 10 luglio 2018 come segnalato sui social network e come confermato dalla stessa società. È attualmente molto difficile per molti utenti accedere a internet e effettuare o ricevere telefonate. Le problematiche sembrano dunque riguardare sia la connessione al network per il traffico dati sia il normale uso per le chiamate. Con una rapida ricerca sui social – soprattutto su Twitter – sembra che il problema sia iniziato durante la notte e che si sia poi trascinato anche nella mattinata di oggi.

Non c’è ancora una risposta ufficiale sul motivi di questo down e questo malfunzionamento della rete 3 Italia e Wind, tuttavia dall’account ufficiale di Tre Italia viene riportata una mappa che conferma tutto quello che è stato denunciato sui social.

Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio. — 3 Italia (@Tre_It) July 10, 2018

Nello specifico, si nota che nei grandi centri soprattutto del Nord Ovest e Centro-Nordest, nella Capitale e nelle maggiori città del Sud Italia e delle Isole la rete sia in down. Tre Italia, che recentemente si è unita Wind per formare unico polo, ha twittato affermando che “Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati. Il servizio verrà ripristinato più presto. Ci scusiamo per il disagio”.

Non ci sono ancora motivazioni ufficiali che però non dovrebbero tardare ad arrivare, nel frattempo – naturalmente – il malcontento sui social cresce.