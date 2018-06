Le compagnie telefoniche con le tariffe più economiche

Quali sono le tariffe più economiche delle compagnie telefoniche italiane? Abbiamo messo sul piatto sei opzioni attualmente tra le più succulenti che si possono trovare a dispozione. Se si cerca un buon numero di minuti per chiamare, se ogni tanto si manda qualche SMS (magari alla nonna) e se si vuole, soprattutto, un bel po’ di GB per navigare in rete, allora siete nel posto giusto.

Dopo la continuazione troverete la nostra scelta spulciando nell’offerta attuale. C’è un nota bene che è necessario indicare subito ossia che ci sono tantissime tariffe telefoniche speciali molto più convenienti, che però sono a discrezione delle società e – di solito – sono messe a disposizione per “rubare” clienti ai rivali con la portabilità. Dunque, concentriamoci solo su quelle effettivamente per tutti.

Qui di seguito abbiamo selezionato le migliori offerte dei vari operatori di lunga data come Tim, Vodafone, Tre e Wind, quelli più interessanti tra gli operatori mobili virtuali come Postemobile ad esempio e non poteva mancare il nuovo nome che ha recentemente debuttato anche nel Bel Paese ossia Iliad. Ogni paragrafo è dedicato a un singolo operatore con la tariffa che abbiamo scelta, corredata da tutte le informazioni.

La migliore tariffa di TIM

Il primo – per storia – operatore telefonico italiano in questo momento offre un’opzione abbastanza interessante chiamata TIM Senza Limiti GOLD che offre un buon mix tra traffico voce, messaggi e Internet. Nello specifico, non ci sono limiti per le telefonate verso tutti i numeri italiani né per i messaggi e si possono sfruttare 8GB di navigazione in 4G e l’ascolto di brani musicali senza consumare il traffico. Il costo è di 18 euro con rinnovo su carta di credito o conto corrente, altrimenti sale a 25 euro.

La migliore tariffa di Vodafone

Per quanto riguarda l’operatore col maggior numero di utenti ossia Vodafone Simple+, si parte con un totale di 1000 minuti di chiamate verso tutti, proseguendo con ben 1000 SMS verso tutti per terminare con un pacchetto di 10 GB di traffico dati internet a velocità 4G con funzionalità di hotspot incluso (prima non era incluso) a un costo di 15 euro al mese.

La migliore tariffa di Wind

Passiamo all’operatore arancione che offre, nel suo catalogo piuttosto ben differenziato, Wind All Inclusive Unlimited che è un pacchetto con minuti illimitati di chiamate verso tutti, un totale di 500 messaggi verso tutti e un totale di 5 GB di traffico dati internet a velocità 4G per un costo di 12 euro al mese.

La migliore tariffa di Tre

Tre ALL-IN Master Pro è un pacchetto che garantisce minuti illimitati di chiamate verso tutti, un totale di 1000 SMS verso tutti e ben 30 GB di traffico dati internet in 4G a un costo concorrenziale di 15 euro al mese.

La migliore tariffa di Postemobile

Postemobile è di sicuro l’operatore mobile virtuale con la rete più efficiente e con l’offerta più variegata e lo prendiamo ad esempio. L’offerta Creami Wow 10GB offre 10GB di traffico web e 1000 crediti da spendere tra chiamate, sms e GB stessi per la navigazione. Ogni credito è un minuto oppure 10MB, il costo è di 10 euro.

La migliore tariffa di Iliad

Terminiamo con Iliad che è il nuovo operatore che fa del tutto incluso e del basso costo la sua politica con 5,99 euro al mese per avere minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e internazionali, SMS senza limiti e un totale di 30GB di traffico alla velocità 4G+. All’estero sempre tutto illimitato più 2GB di navigazione.