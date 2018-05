Whatsapp si aggiorna e introduce novità sulle chat di gruppo

WhatsApp ha introdotto degli aggiornamenti nelle chat di gruppo cercando di migliorare una delle lacune che rende spesso l’app di messaggistica meno appetibile rispetto ad applicazioni concorrenti su questa specifica funzionalità oggi molto in voga e molto utilizzata.

Ad esempio ora l’amministratore di un gruppo potrà togliere il ruolo di amministratore ad altri partecipanti e gli amministratori potranno scegliere chi può cambiare l’oggetto del gruppo stesso, l’immagine e la descrizione andando in “info gruppo” e toccando “impostazioni gruppo”. Ma vediamo nello specifico tutte le novità.

Descrizione del gruppo

Gli amministratori, o chi ne ha il diritto, potranno impostare una breve descrizione all’interno di ogni gruppo su WhatsApp. Questa funzione sarà utile per stabilire le regole o l’argomento della conversazione, con la descrizione che può essere letta nella pagina “Info del gruppo” o in cima alla chat da qualsiasi nuovo partecipante che viene invitato ad entrare.

Impostazioni per gli amministratori

La novità è pensata per ogni amministratore del gruppo, che adesso avrà la possibilità di scegliere quali partecipanti alla conversazione possono modificare le informazioni del gruppo, come oggetto, immagine e descrizione. Le opzioni disponibili sono “Tutti i partecipanti” o “Solo amministratori”.

Panoramica delle menzioni

Se si rimane inattivi per parecchio tempo in una conversazione c’è adesso la possibilità di avere una panoramica in un’unica pagina di tutti i messaggi in cui siamo stati menzionati o abbiamo ricevuto una risposta. Per accedere alla nuova schermata bisogna premere il tasto “@” nell’angolo in basso a destra della chat che compare quando abbiamo menzioni non lette.

Ricerca dei partecipanti

Nella schermata “Info del gruppo” sarà presente una piccola icona “lente di ingrandimento” per cercare il nome di ogni singolo partecipante.

Infine gli amministratori potranno revocare i privilegi di amministratore ad altri partecipanti al gruppo, e i creatori del gruppo non potranno più essere rimossi dal gruppo. Fra le novità anche alcune modifiche che non consentono di aggiungere continuamente un utente dopo che lo stesso ha abbandonato di recente il gruppo. Le novità sono già in roll-out per iOS e Android.

Altre novità introdotte con l’aggiornamento

Con il nuovo aggiornamento di Whatsapp quando si riceverà un link a un video di Instagram o Facebook si potrà ora riprodurlo direttamente all’interno dell’app. Inoltre con la modalità picture-in-picture si potrà anche continuare a guardare il video mentre ci si sposta su un altra chat.

Attenzione al BUG dopo l’aggiornamento

Questo aggiornamento di Whatsapp riguardante principalmente un miglioramento nello user delle chat di gruppo ha fatto riscontrare a numerosi utenti un BUG che stanno segnalando nelle recensioni dell’app. In sostanza per chi ha attive le notifiche quando si riceve un messaggio non appare più il nome del mittente e appare solo una scritta “messaggia”. Se dovesse capitarvi non dovete fare altro che disinstallare e reinstallare l’app accertandovi di aver attivato nelle funzionalità dell’app “attiva anteprime messaggio”.