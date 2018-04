Le cover per smartphone più assurde e divertenti

Personalizzare il proprio smartphone è diventato ormai motivo di rappresentazione della propria identità. Una sorta di espressione di se stessi e del proprio essere nella società. Se proteggere lo smartphone diventa un’esigenza indispensabile per custodire il nostro “gioiello digitale” la varietà di cover oggi presenti sul mercato inducono a poter esaltare il proprio smartphone con una scelta super cool, trasgressiva, di cuore, di tendenza. E chi se ne frega se le cover sono ingombranti o non facilitano poi l’uso del telefono. L’importante è che siano originali e adeguate al proprio stile di vita. Nel fiume di cover che sono vendute dai vari e-commerce ce ne sono alcune che però sono davvero assurde e a dir poco esilaranti. Eccone alcune tra le cover più disparate che non lasciano tregua a più di un commento!

Cover smartphone patatine fritte Non ci credete? Ebbene ecco a voi la cover patatine fritte by Moschino. Una cover dove la voglia di Mc Donald’s vi accompagnerà nella vita quotidiana e e dove il vostro smartphone sarà accuratamente custodito da una bella “frittura”. Occhio a non aggiungere sale perché gli effetti collaterali potrebbero essere irreversibile… se non per la vostra salute per quella dello smartphone sicuramente! In alternativa potrete abbinarla all’opzione pop corn un po’ più salata e da sala cinematografica ma meno invasiva. Una sorta di soluzione più sfiziosa e popolare.

Cover smartphone barretta di cioccolato E sempre restando in tema di alimenti sfiziosi perché non una cover a barretta di cioccolato. Il Wonka Bar è pronto ad accogliere il vostro smartphone in una dolcissima custodia che gli regalerà “fiumi di calorie”… occhio che non da energie per ricaricare la batteria!

Cover smartphone, tavolozza colori Passiamo dagli alimenti all’arte. Una cover multicolor. La tavolozza per dipingere! Per dare al vostro smartphone ardore e artistiche funzionalità, la cover tavolozza è l’ideale per sconvolgere tutti con quel tocco alla Picasso.

Cover smartphone antistress E non poteva mancare la cover antistress ideale per chi ha sempre lo smartphone in mano… che lo si usi o meno con la cover antistress si avrà sempre la sensazione di avere lo smartphone come valido aiuto nella vita quotidiana… ad esempio, pensate a chi ha il vizio di mangiarsi le unghie. Con la cover antistress potrà sfogare il proprio nervosismo direttamente sulla cover stessa. Geniale!

Cover smartphone peluche La cover peluche fa molto modaiolo e si ha la sensazione di uno smartphone ben coperto dal freddo e dalle intemperie. Si potrebbe avere qualche problema con l’arrivo delle stagioni più calde ma insomma… non si può avere una sola cover… E per i più estrosi perché non una cover peluche a forma di coniglietto rosa. Più adatta ad un pubblico femminile chiaro ma certo è che non può non attrarre l’occhio di chi vi circonda!

Cover smartphone frapuccino Starbucks Poteva mancare per i “malati” di Sturbucks una cover dedicata con cremoso frapuccino! E notare la cannuccia che spunta… per la serie non ne posso fare a meno. Il frapuccino è la mia vita come del resto il mio smartphone!