Come ricaricare il credito telefonico tramite Facebook

Forse non tutti sanno che è possibile andare a ricaricare il credito telefonico tramite Facebook grazie a un accordo che il social network ha stipulato ormai da diversi anni con i maggiori operatori telefonici del Bel Paese. Sarà possibile così andare a effettuare un pagamento sicuro attraverso l’applicazione attraverso la carta di credito o un conto PayPal e vedere il proprio conto telefonico rifocillato. I passi da seguire sono pochi e piuttosto semplici e alla portata di tutti dunque basta solo un po’ di pazienza. Dopo la continuazione scendiamo nello specifico per comprendere come fare.

C’è da specificare che molti siti americani raccontano di un comando disponibile già dal menu impostazioni (alias “hamburger” ossia quello con i tre tratti paralelli orizzontalmente) che offrirebbe proprio una voce Ricarica Conto che con pochi tap andrebbe a accreditare alcuni euro sul proprio conto un po’ come si fa dai Bancomat oppure dai servizi di ricarica online dei vari operatori. In Italia non è ancora così, ma si deve passare attraverso una procedura leggermente più macchinosa che andremo ora a raccontarvi in modo semplice.

Come ricaricare il conto in Italia

In questo momento per ricaricare il conto telefonico in Italia il primo passaggio è quello di aprire l’applicazione Android o iOS, cliccare sul menu hamburger dei tre trattini orizzontali paralleli per aprire le Impostazioni e scorrere fino a Metodi di Pagamento. Da qui selezionare il proprio conto di PayPal oppure associando una carta di credito (ma consigliamo la prima opzione). Dopodiché si dovrà andare a cercare nella barra applicazioni il proprio operatore tra Tim, Vodafone, Wind e Tre. Dal menu a tendina verrà suggerito Ricarica Online, si dovrà cliccare e scaricare l’apposita applicazione. Da quel momento, apparirà la voce sulla nostra app di Facebook cercando Ricarica Online con una procedura guidata che chiederà numero di telefono e quantità di credito da caricare.

La ricarica del credito dall’app

Come anticipato, negli USA e altri paesi selezionati c’è già la possibilità di ricaricare il conto telefonico direttamente dall’applicazione Android (iOS non ancora) attraverso un semplice comando. Basta aprire l’applicazione, dunque il menu Impostazione con i tre tratti paralleli e scorrere verso il basso finché si trova Ricarica Conto che sarà collegato a una utenza PayPal o carta di credito. Come funziona? In questi semplici passaggi:

Si apre app, Menu Applicazioni e Ricarica Conto

Dalla finestra si seleziona l’operatore e si scrive il proprio numero telefonico

Si sceglie la quantità di credito

Si conferma il tutto

Si preme su procedi sull’ordine

Tutto molto semplice e intuitivo, quando arriverà anche su iOS e anche da noi in Italia? Intanto, su Facebook avviene un importante cambiamento della gestione della privacy, con maggiore tutela dei minori.