Dare il numero di telefono a Facebook è una pessima idea: ecco perché

Dare il numero di telefono a Facebook è una pessima idea. Ci sono svariate motivazioni che portano a questa problematica che potrebbe andare a ripercuotersi anche sulla vita quotidiana. Se da un lato il numero di cellulare viene richiesto durante la registrazione, dall’altro potrebbe portare a fastidi e anche a pericoli. Come sempre la prima regola sarebbe quella formidabile del buon senso, ma in mancanza di questa dote che non tutti possono annoverare, ecco alcuni espedienti per evitare grane.

Tutto è iniziato nel 2012 dopo lo scandalo dell’hacker dwdm che in un colpo solo ha sottratto 6,5 milioni di password da Linkedin e ha mostrato il fianco dei grandi social network. Facebook è corso ai ripari con una serie di decisioni che hanno fatto ragionare molto su quanto prima le difese fossero deboli e tra le scelte c’è stata quella di richiedere il numero di telefono agli utenti, che all’epoca erano circa 900 milioni. Il nostro numero di telefono è una delle più importanti informazioni che Facebook sa di noi e se volete rendere sicuro l’account Facebook vi conviene davvero evitare di associarlo ad un numero di cellulare. Con il numero di telefono messo in piattaforma si aumenterà il livello di sicurezza a doppia mandata. Inoltre, in caso di dimenticanza della parola chiave si potrà sempre richiederla via SMS. Si era visto l’anno prima l’espediente del Login Approval per ricevere un SMS di notifica quando qualcuno faceva accesso. Quali sono i pericoli che derivano dal dare il numero di telefono a Facebook? Ne abbiamo scelti tre significativi.

1) Puoi essere contattato telefonicamente

Se dai il tuo numero a Facebook e non vai a nasconderlo dal menu della Privacy (sotto Impostazioni che trovi cliccando sulla freccia che punta in basso, nell’angolo in alto a destra) allora sarà visibile a tutti quelli che possono visualizzare le informazioni del tuo contatto. Ne consegue che potranno segnarsi il tuo numero e chiamarti per qualsiasi motivo: promozioni, stalking, scherzi e così via.

2) Puoi essere rintracciato sul social col tuo numero

Se invece qualcuno ti sta cercando su Facebook e non si ricorda il tuo nome ma sa il tuo numero di cellulare (ipotesi stramba ma non inverosimile) oppure tu hai usato uno pseudonimo, allora cercando per numero di cellulare potrebbe andare a ritrovarti. Altro motivo per nascondere il tuo numero e non renderlo visibile.

3) Il tuo numero può essere vittima di leak

Se – come è capitato di recente – c’è un leak di informazioni da Facebook, allora anche il tuo numero di telefono potrebbe diventare un prezioso bottino che andrebbe a rimpolpare i dati che i cybercriminali cercano di agguantare per poi rivenderli oppure renderli pubblici. Pensaci quando vedi il tuo numero di telefono così pubblicato leggibile a tutti.

Tutto ciò visto e considerato, pensateci bene prima di dare il vostro numero di telefono a Facebook!