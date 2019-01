Le migliori app meteo per monitorare la situazione neve in montagna

In programma un weekend sulle nevi oppure una sciata infrasettimanale? Allora non c’è niente meglio che le app meteo e con i siti che consentono di monitorare le situazioni del tempo in tempo reale oltre che di dare proprio uno sguardo come sbirciando dalla finestra grazie alle numerose webcam disseminate sul territorio della penisola in prossimità degli impianti. Abbiamo scelto cinque risorse da sfruttare subito per prepararsi adeguatamente e senza sorprese alla stagione invernale che ormai è ufficialmente iniziata e che sta facendo i conti con un freddo non così intenso e neve non così pronta, ma che si spera presto la diventerà.

ILMETEO.IT Una vera istituzione del settore è Il Meteo che mette a disposizione previsioni del tempo molto precise, tutte le informazioni sulla situazione delle nevicate e dello zero termico anche a quale altitudine e una serie impressionante di webcam puntate sulle località sciistiche più in voga e più popolari. Insomma, un contenuto da sfruttare subito sia dal suo sito online ilmeteo.it sia dalle sue applicazioni gratuite per Android e per iOS.

METEOWEBCAM.EU Un sito molto furbo già per il nome visto che va a posizionarsi andando a abbracciare le keyword più cercate in questo settore ibrido tra previsioni del tempo e webcam. Il sito Meteowebcam.it fa proprio ciò che promette sin dal nome andando a mostrare le previsioni meteo e relative alle temperature e precipitazioni combinandole con le immagini delle webcam in giro per la Penisola. Una risorsa da prendere sicuramente in considerazione.

3BMETEO.COM Altro colosso delle previsioni meteo online è sicuramente 3bmeteo che collabora peraltro anche con grandi testate nazionali fornendo i propri calcoli. Il sito è immenso e ben strutturato con informazioni precise anche per piccole località e una ottima scelta di webcam da accedere per controllare con i propri occhi quale sia la condizione del cielo e della neve. Il bollettino invernale, naturalmente, presta molta attenzione alla questione montagna.

METEOINDIRETTA.IT Altro portale che racconta sin dal nome cosa vuole mettere sul piatto ossia le previsioni meteo in tempo reale combinandole con le immagini che provengono dalle webcam disseminate sul territorio. Basta fare una ricerca per località per aprire le previsioni specifiche per quell’area geografica e scoprire subito se sono presenti occhi puntati per gurdare com’è la situazione. Tutte le località sciistiche più famose sono coperte.