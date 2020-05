Cartoni animati con famiglie non tradizionali | Nanopress

Il cinema, spesso e volentieri, non è che una rappresentazione della realtà e anche in questo i cartoni animati, destinati ai più piccoli ma molte volte anche ai loro genitori, sembrano rispecchiare i tempi moderni. Uno dei temi più importanti, in questo senso, è quello della rappresentazione della famiglia; non solo quella tradizionale, ma anche quelle meno convenzionali. La storia dei film animati, infatti, è piena di nuclei familiari insoliti: dal protagonista di Kung Fu Panda, che si ritrova ad avere due genitori maschi. Il padre adottivo Ping, il papero che fa il cuoco in una bottega di spaghetti, che di fatti l’ha cresciuto, e quello biologico, il panda Li Shan che si ripresenta quando suo figlio è già un po’ cresciuto. Una famiglia poco tradizionale, quindi, che però non è la sola della storia degli anime, dei cartoni animati o dei fumetti. Quello del maldestro e simpatico Po, infatti, non l’unico caso. Ne volete qualche esempio? Se sì, non vi resta che sfogliare tutte le seguenti pagine con i protagonisti dei cartoni animati più famosi che vivono in famiglie non tradizionali.

HEIDI

Il cartone animato Heidi del 1974 si basa sull’omonimo romanzo scritto da Johanna Spyri del 1880 e narra le avventure di una bimba di 5 anni, Heidi appunto, che è orfana e vive insieme al severo nonno in una baita in montagna. Ama le caprette e ha due migliori amici: Peter – undicenne pastore che vive con madre e nonna – e Clara, che di anni ne ha dodici, è orfana di madre ed è costretta a vivere su una sedia a rotelle.

BIANCANEVE E I SETTE NANI

Biancaneve e i sette nani, del 1937, è uno dei più famosi e dei più amati film della Disney. Il cartone animato racconta la storia di una principessa che perde la mamma appena venuta alla luce a causa delle ferite riportate durante il travaglio. Il re, per assicurare a Biancaneve una figura materna, decide di risposarsi con un’altra donna – la matrigna cattiva – che però teme la bellezza della ragazza, destinata a diventare la più bella del reame.

PINOCCHIO

Anche nella favola di Pinocchio, scritta nel 1940 da Carlo Collodi, c’è una famiglia non tradizionale: Geppetto, infatti, il falegname che crea il burattino capace poi di prendere vita, è un padre single. Una famiglia, quella di Pinocchio, che non può certo essere annoverata tra quelli convenzionali.

DUMBO

Dumbo, film d’animazione prodotto da Walt Disney e proiettato in anteprima a New York nel 1941, racconta la storia di un elefante figlio di una madre single di nome Jumbo. Dumbo, però, viene preso in giro per le sue enormi orecchie ed emarginato mentre la madre, per difenderlo, si scaglia prima su un gruppo di ragazzi e poi sul personale del circo tanto che viene rinchiusa. Dumbo deve quindi crescere solo con il topo Timoteo, l’unico che si dimostra compassionevole decidendo di stringere amicizia con il piccolo elefante. Dopo diverse peripezie, però, arriva il riscatto per Dumbo che impara a volare usando le sue orecchie come ali.

BAMBI

Bambi (1942) è un cerbiatto figlio del Grande Principe della foresta, protettore delle creature del bosco dai pericoli dei cacciatori, che resta orfano di madre dopo che un cacciatore la uccide a suon di fucilate. Bambi, a quel punto, viene raggiunto da suo padre, il Grande Principe della foresta, che gli rivela che la madre non tornerà più conducendolo a casa. A crescere il piccolo è lui e i suoi amici, il coniglietto Tamburino e la moffetta Fiore.

CENERENTOLA

Cenerentola (1950) è la storia di una giovane bellissima che rimane orfana prima della madre, poi del padre che, dopo essersi risposato con Lady Tremaine, anche lei vedova e madre di Genoveffa e Anastasia che diventano quindi le sue sorellastre, perde la vita lasciando in balia della famiglia acquisita. Qui iniziano i guai per Cenerentola, chiamata così dalle sorellastre per via della cenere di cui la ragazza si sporca pulendo il camino e le pentole che usa per cucinare il cibo.

LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO

La Bella Addormentata nel Bosco (1959): la principessa Aurora, figlia del re Stefano e della regina Leah, viene cresciuta in incognito da tre madrine e lontana dall’affetto di mamma e papà perché temono per la sua vita a causa di una maledizione.

LA CARICA DEI CENTOUNO

La carica dei cento e uno (1961). Pongo e Peggy sono una coppia sposata di dalmata, e insieme hanno 15 cuccioli che diventeranno in tutto 99 dopo un’adozione multipla di altri 84 cuccioli salvati dalla perfida Crudelia De Mon.

LA SPADA NELLA ROCCIA

La spada nella roccia (1963). Il protagonista Semola è il figlio del re Uther Pendragon e di Lady Igraine, ma viene adottato da Sir Ettore, governatore del castello di re Uther Pendragon, che ha anche un figlio naturale, Caio. A crescere il giovane, però, sarà Merlino che ne diventa precettore.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Il libro della giungla (1967) è ambientato nel Madhya Pradesh indiano. Il protagonista è l’orfano Mowgli che, trovato dalla pantera nera Bagheera, viene adottato da una lupa single che ha appena partorito. Crescerà così in armonia con i fratelli lupacchiotti entrando a far parte della loro famiglia, decisamente poco tradizionale.

GLI ARISTOGATTI

Gli Aristogatti, cartone del 1970, racconta la storia di Madame Adelaide che si prende cura della gatta Duchessa, mamma single dei tre mici Minou, Matisse e Bizet. Questa si innamora, ricambiata, del randagio Romeo, che adotta i gattini diventandone così il papà.

LADY GEORGIE

Lady Georgie è un manga del 1982 di Yumiko Igarashi ambientato nel XIX secolo tra l’Australia e l’Inghilterra, che racconta le avventure di una ragazza alla ricerca delle proprie origini. Una sera, durante un temprale, il signor Butman incontra una donna in fin di vita che gli affida la figlia, Georgie appunto. Essa viene adottata dalla famiglia Buttman in Australia e cresce insieme ai due fratelli, il passionale Abel e il gentile Arthur che si innamorano entrambi di lei. Alla morte del padre adottivo, la matrigna la allontana dopo averle confessato di essere in realtà figlia di un deportato. Suo padre è il Conte Gerard, accusato ingiustamente di aver cercato di uccidere la regina in Inghilterrra, e per questo deportato in Australia. Georgie scoprirà poi di amare il fratellastro Abel, dal quale avrà anche un figlio, Abel Junior.

LA SIRENETTA

La sirenetta, del 1989, è uno dei grandi classici firmati Disney. Ariel è la principessa adolescente figlia del papà single Re Tritone, sovrano di Atlantica. Ribelle e insoddisfatta della vita nel mare, si innamora del principe umano Eric tanto da sacrificare la sua coda da sirena per diventare umana.

LA BELLA E LA BESTIA

La Bella e la Bestia è un film d’animazione del 1991 della Walt Disney. La storia racconta la vicenda di Belle che è figlia dell’inventore Maurice, un padre single. La ragazza, la più bella del villaggio, si innamorerà perdutamente della Bestia, un principe rimasto vittima di un incantesimo, liberando e coronando così il loro amore.

ALADINO

Aladdin, cartone animato del 1992, parla della storia tra un ladruncolo e la bella Jasmine che si innamora di lui. La ragazza, però, è una principessa, figlia di un Sultano vedovo che sta cercando un marito per farla sposare. Alla fine i due riusciranno a coronare il loro amore nonostante l’intromissione del perfido Jafar

IL RE LEONE

Il re Leone, uscito nelle sale cinematografiche nel 1994, tratta la storia di Simba. Il leoncino, figlio di Mufasa, il re della foresta, perde il padre in seguito alle ferite causate da una mandria di gnu impazzita. Simba, accusato di essere colpevole della morte del padre, viene cresciuto da una coppia di maschi, il suricato Timon e il facocero Pumbaa, all’insegna del motto “Hakuna Matata”.

POCAHONTAS

Pocahontas è una principessa Algonchina, figlia del Capo Powhatan, un padre rimasto single dopo la morte della moglie. La giovane, fiera delle sue origini, incontrerà un colono inglese con il quale si sposerà.

ERCOLE

Hercules è un film d’animazione del 1997. Ercole è il figlio degli dei Zeus e Era, ma viene rapito da Pena e Panico, due diavoletti che sono stati inviati da Ade. Proprio mentre i due stanno facendo bere un siero che lo renderebbe un comune mortale, vengono interrotti da due contadini Alcmena e Anfitrione, una coppia senza figli che decidono di adottarlo facendolo crescere insieme a loro.

TARZAN

Tarzan è film animato Disney del 1997. Figlio di una coppia di lord inglesi, dopo un naufragio sulle coste africane, Tarzan, ancora piccolissimo, viene adottato e cresciuto da una mamma single, una gorilla di nome Kala.