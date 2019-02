Quante calorie hanno i biscotti per la prima colazione? Il confronto

Quante calorie hanno i biscotti per la prima colazione? Prima o poi questa domanda ce la siamo posta tutti dal momento che mangiare biscotti a colazione, magari inzuppati in una tazza di latte o di tè, è un rituale che non passerà mai di moda. Oggi rispondiamo a questa domanda proponendo una selezione di alcuni fra i più famosi biscotti di produzione industriale.

Accanto al tipo di biscotto viene indicata la casa produttrice, il valore calorico in kilocalorie e il peso. I valori sono stati presi dai siti ufficiali dei vari marchi. E’ utile ricordare che il valore calorico va sempre rapportato al peso del prodotto ed al contenuto dei suoi nutrienti (carboidrati, grassi, ecc…): dovrebbe tenerlo a mente, per esempio, chi a colazione è abituato a mangiare “solo quattro biscotti” indipendentemente dal tipo.

(Per non dilungarci eccessivamente non abbiamo inserito tutti i biscotti industriali attualmente in commercio per cui chi avesse curiosità su altri prodotti può chiedere che la lista venga allungata scrivendo a redazione[at]nanopress.it)